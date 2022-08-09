О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Qandi Kochi

Qandi Kochi

Альбом  ·  2022

Ghamazan Dear De

#Со всего мира
Qandi Kochi

Артист

Qandi Kochi

Релиз Ghamazan Dear De

#

Название

Альбом

1

Трек Dase Wraz Ba Kala W

Dase Wraz Ba Kala W

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

4:55

2

Трек Ghamazan Nast Di Mokhamakh

Ghamazan Nast Di Mokhamakh

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

7:09

3

Трек Grana Yara Pata Sha

Grana Yara Pata Sha

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

5:05

4

Трек Hamzolo Dagha Mokhamakh

Hamzolo Dagha Mokhamakh

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

6:02

5

Трек Gol golab Di Mat Karl

Gol golab Di Mat Karl

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

13:11

6

Трек Haran Haran

Haran Haran

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

6:00

7

Трек Jaar Zharalidina

Jaar Zharalidina

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

8:53

8

Трек Janana Khpal Watan Rasa

Janana Khpal Watan Rasa

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

5:55

9

Трек Janana Maza Bal Watan

Janana Maza Bal Watan

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

6:00

10

Трек Kachkol

Kachkol

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

3:15

11

Трек Jodaiy da Grana Zindagi Da

Jodaiy da Grana Zindagi Da

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

11:28

12

Трек Khwand Kawey Dear

Khwand Kawey Dear

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

5:28

13

Трек Khwash Mi Da Nazak Da Stargo

Khwash Mi Da Nazak Da Stargo

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

3:59

14

Трек Khwash Mi Da Nazak

Khwash Mi Da Nazak

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

5:34

15

Трек Laka Ghami

Laka Ghami

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

8:47

16

Трек Khyali mMarjane Shin Mangai

Khyali mMarjane Shin Mangai

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

13:00

17

Трек Ma Ba Da Khalgo Da

Ma Ba Da Khalgo Da

Qandi Kochi

Ghamazan Dear De

9:29

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
