Wing.Q

Wing.Q

Сингл  ·  2022

深度安眠曲 大自然的声音 失眠必备疗愈 舒眠 减压轻音乐

#Поп
Wing.Q

Артист

Wing.Q

Релиз 深度安眠曲 大自然的声音 失眠必备疗愈 舒眠 减压轻音乐

#

Название

Альбом

1

Трек 安静而孤独 (助眠轻音乐)

安静而孤独 (助眠轻音乐)

Wing.Q

深度安眠曲 大自然的声音 失眠必备疗愈 舒眠 减压轻音乐

2:31

2

Трек 耳熟的钢琴伴入眠 (助眠轻音乐)

耳熟的钢琴伴入眠 (助眠轻音乐)

Wing.Q

深度安眠曲 大自然的声音 失眠必备疗愈 舒眠 减压轻音乐

2:53

3

Трек 舒缓情绪的天籁之音 (助眠轻音乐)

舒缓情绪的天籁之音 (助眠轻音乐)

Wing.Q

深度安眠曲 大自然的声音 失眠必备疗愈 舒眠 减压轻音乐

1:53

4

Трек 温柔的雨声 (助眠轻音乐)

温柔的雨声 (助眠轻音乐)

Wing.Q

深度安眠曲 大自然的声音 失眠必备疗愈 舒眠 减压轻音乐

1:50

5

Трек 勇敢的追寻 (助眠轻音乐)

勇敢的追寻 (助眠轻音乐)

Wing.Q

深度安眠曲 大自然的声音 失眠必备疗愈 舒眠 减压轻音乐

2:35

6

Трек 远在他乡 (助眠轻音乐)

远在他乡 (助眠轻音乐)

Wing.Q

深度安眠曲 大自然的声音 失眠必备疗愈 舒眠 减压轻音乐

2:44

Информация о правообладателе: Guangzhou Ruixing Culture Technology Co.,Ltd
Волна по релизу


