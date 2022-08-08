О нас

Sadiq Naraz

Sadiq Naraz

Альбом  ·  2022

Sta Da Husan Che

#Со всего мира
Sadiq Naraz

Артист

Sadiq Naraz

Релиз Sta Da Husan Che

#

Название

Альбом

1

Трек Sta Da Husan Che

Sta Da Husan Che

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

8:23

2

Трек Sta Da Para

Sta Da Para

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

8:32

3

Трек Sta Dai Zakat

Sta Dai Zakat

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

5:48

4

Трек Sta Da Ratlo Leawanai

Sta Da Ratlo Leawanai

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

6:15

5

Трек Sta Tor Zalfan

Sta Tor Zalfan

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

5:07

6

Трек Starai Doatano Kam

Starai Doatano Kam

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

7:22

7

Трек Sumra Me Arman So

Sumra Me Arman So

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

8:34

8

Трек Ta Ba Sanga

Ta Ba Sanga

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

10:34

9

Трек Ta Da Khudai Lare Abada

Ta Da Khudai Lare Abada

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

7:25

10

Трек Wor Da Tol Jahan Sho

Wor Da Tol Jahan Sho

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

7:23

11

Трек Yar Me Beawafa Dai

Yar Me Beawafa Dai

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

7:05

12

Трек Zalfe Ya Maran

Zalfe Ya Maran

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

5:00

13

Трек Za Mujrem Yam

Za Mujrem Yam

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

9:31

14

Трек Zary Wady Pora Ko

Zary Wady Pora Ko

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

5:17

15

Трек Zor Darsara Pata

Zor Darsara Pata

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

4:39

16

Трек Zma Pr Zra Me Braber Kai

Zma Pr Zra Me Braber Kai

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

7:30

17

Трек Zra Dai Lama Sabar - Kakari

Zra Dai Lama Sabar - Kakari

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

5:56

18

Трек Zulmona Pr Ma Kr

Zulmona Pr Ma Kr

Sadiq Naraz

Sta Da Husan Che

13:33

Информация о правообладателе: Akbar Sahel
