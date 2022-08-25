О нас

Информация о правообладателе: Zako Jan
Другие альбомы исполнителя

Релиз Pa Nima Lar Da Za Wali Prashawm
Pa Nima Lar Da Za Wali Prashawm2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Starge Khomari Lari
Starge Khomari Lari2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Da Zarha Qarara
Da Zarha Qarara2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Bewaka Zama Zra Nasi
Bewaka Zama Zra Nasi2024 · Альбом · Khan Showqi
Релиз Kawam Ba De Elaj Shekha
Kawam Ba De Elaj Shekha2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Janan Da Madine
Janan Da Madine2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Mozh Khwaran La Kara Basi
Mozh Khwaran La Kara Basi2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Yarie Bia Sanga kaze
Yarie Bia Sanga kaze2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Pa Sadaqat Me Nasta Kary
Pa Sadaqat Me Nasta Kary2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Da Lawanai Zwani Da Jar Sam
Da Lawanai Zwani Da Jar Sam2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Paktiwalo Bachai Da
Paktiwalo Bachai Da2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Lare Ao Kuse
Lare Ao Kuse2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Shaista Janana
Shaista Janana2024 · Сингл · Khan Showqi
Релиз Mohabbat Nasta Ulfat Nasta
Mohabbat Nasta Ulfat Nasta2024 · Сингл · Khan Showqi

