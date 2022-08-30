О нас

Kazim Qasemi

Kazim Qasemi

Альбом  ·  2022

Rangoona Da Ishq

#Со всего мира
Kazim Qasemi

Артист

Kazim Qasemi

Релиз Rangoona Da Ishq

#

Название

Альбом

1

Трек Pa Bam Da

Pa Bam Da

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

4:21

2

Трек Nazona Kre Tarly

Nazona Kre Tarly

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

7:11

3

Трек Pa Khanda Da

Pa Khanda Da

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

4:21

4

Трек Pa Nazar Ke

Pa Nazar Ke

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

2:54

5

Трек Pa Yad Me Se Lale

Pa Yad Me Se Lale

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

6:08

6

Трек Pa Tuhfa Ke

Pa Tuhfa Ke

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

9:21

7

Трек Porta Na Goram

Porta Na Goram

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

3:54

8

Трек Pa Yadono Ke

Pa Yadono Ke

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

7:10

9

Трек Rangona Da Ishq

Rangona Da Ishq

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

2:46

10

Трек Qasam Sta Dai

Qasam Sta Dai

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

5:33

11

Трек Sa De Wakra

Sa De Wakra

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

4:28

12

Трек Ronr Makh Dai

Ronr Makh Dai

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

6:22

13

Трек Sry Shonde

Sry Shonde

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

7:37

14

Трек Wa Qasiya

Wa Qasiya

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

9:19

15

Трек Wror De Walar Dai

Wror De Walar Dai

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

3:19

16

Трек Zar Shahisty

Zar Shahisty

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

3:47

17

Трек Zakhme Zargai

Zakhme Zargai

Kazim Qasemi

Rangoona Da Ishq

7:53

Информация о правообладателе: Zako Jan
Другие альбомы исполнителя

Релиз Laila Dera Khaista Da
Laila Dera Khaista Da2024 · Альбом · Kazim Qasemi
Релиз Zaram Da Shpa
Zaram Da Shpa2024 · Сингл · Kazim Qasemi
Релиз Grana Makawa Zulmona
Grana Makawa Zulmona2024 · Сингл · Kazim Qasemi
Релиз Toorpakai Gulalai
Toorpakai Gulalai2024 · Сингл · Kazim Qasemi
Релиз Khaista Da Gul Pa Shan
Khaista Da Gul Pa Shan2024 · Альбом · Kazim Qasemi
Релиз Da Dy Larobar Manzoor
Da Dy Larobar Manzoor2023 · Сингл · Kazim Qasemi
Релиз Dil Kye Zakhmi Mera
Dil Kye Zakhmi Mera2023 · Сингл · Kazim Qasemi
Релиз Zra Me Rasa Ta Ghwari
Zra Me Rasa Ta Ghwari2023 · Сингл · Kazim Qasemi
Релиз Sta Didan Ta Biya Razam
Sta Didan Ta Biya Razam2022 · Сингл · Kazim Qasemi
Релиз Dagha Se Mayan Yam
Dagha Se Mayan Yam2022 · Сингл · Kazim Qasemi
Релиз Pa Spina Makh Ke
Pa Spina Makh Ke2022 · Альбом · Kazim Qasemi
Релиз Juda Na Sam
Juda Na Sam2022 · Альбом · Kazim Qasemi
Релиз Che Margh Rashe
Che Margh Rashe2022 · Альбом · Kazim Qasemi
Релиз Rangoona Da Ishq
Rangoona Da Ishq2022 · Альбом · Kazim Qasemi

