khush Naseeb Wazir

khush Naseeb Wazir

Альбом  ·  2022

Lare Ta De Wagoram

#Со всего мира
khush Naseeb Wazir

Артист

khush Naseeb Wazir

Релиз Lare Ta De Wagoram

#

Название

Альбом

1

Трек Gia Da Chana Okram Khush Naseeb

Gia Da Chana Okram Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

5:59

2

Трек Gila Nakra Da Cha Khush Naseeb

Gila Nakra Da Cha Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

6:11

3

Трек Gul Ye Gulabi Janana Khush Naseeb

Gul Ye Gulabi Janana Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

11:41

4

Трек Khozha Khozha Wakhtina Khush Naseeb

Khozha Khozha Wakhtina Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

8:30

5

Трек Lare Ta De Wagoram Khush Naseeb

Lare Ta De Wagoram Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

4:43

6

Трек Ma Derta Kral intizarona Khush Naseeb

Ma Derta Kral intizarona Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

13:59

7

Трек Mana Chy Juda Nashy Khush Naseeb

Mana Chy Juda Nashy Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

7:38

8

Трек Nan Rata Kha Sigraty Khush Naseb

Nan Rata Kha Sigraty Khush Naseb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

2:57

9

Трек Nuzh Sara Panja Ma Waya Khush Naseeb

Nuzh Sara Panja Ma Waya Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

8:32

10

Трек Os Me Dismis De To Khani Kra Khush Naseeb

Os Me Dismis De To Khani Kra Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

10:08

11

Трек Pa Na Khabara Khush Naseeb

Pa Na Khabara Khush Naseeb

khush Naseeb Wazir

Lare Ta De Wagoram

5:34

Информация о правообладателе: Khowar Production
Другие альбомы исполнителя

Релиз Mezh De Lewaney Krale
Mezh De Lewaney Krale2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Marh Ye Ke Tapey
Marh Ye Ke Tapey2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Ziri Janan Ghamona
Ziri Janan Ghamona2023 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Be Qarar Yama Tape
Be Qarar Yama Tape2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Ta Che Rona loreh
Ta Che Rona loreh2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Da Shereene Ghote Ma Waya Peki k
Da Shereene Ghote Ma Waya Peki k2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Che Da Cherso Cigrate We Wai Wai
Che Da Cherso Cigrate We Wai Wai2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Bewafa Tape
Bewafa Tape2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз De Mizh Kali k Yu Zarhkai wo
De Mizh Kali k Yu Zarhkai wo2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Sand Werka Peki Ta
Sand Werka Peki Ta2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Os De Sok Na Kawi
Os De Sok Na Kawi2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Ta Ye Bazari Bewafa
Ta Ye Bazari Bewafa2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Pa Ta Sa Washwal Malgaria
Pa Ta Sa Washwal Malgaria2022 · Сингл · khush Naseeb Wazir
Релиз Zindabad
Zindabad2022 · Альбом · khush Naseeb Wazir

