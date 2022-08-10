О нас

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal

Альбом  ·  2022

Nazia Iqbal, Vol. 22

#Со всего мира
Nazia Iqbal

Артист

Nazia Iqbal

Релиз Nazia Iqbal, Vol. 22

#

Название

Альбом

1

Трек Sok Chi La Cha

Sok Chi La Cha

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

5:39

2

Трек Spin Rukhsar

Spin Rukhsar

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

4:38

3

Трек Sora Sora Lagta He _ Tappy

Sora Sora Lagta He _ Tappy

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

12:08

4

Трек Sta Ba Pa Zra ki

Sta Ba Pa Zra ki

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

1:50

5

Трек Sra Mi Anaghi

Sra Mi Anaghi

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

8:46

6

Трек Sta Khumar Khumar Chashman

Sta Khumar Khumar Chashman

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

4:59

7

Трек Sta Da Lasa Wraka Shama_tappay

Sta Da Lasa Wraka Shama_tappay

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

13:17

8

Трек Sta Mitab Mo Nan _ Tappy

Sta Mitab Mo Nan _ Tappy

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

16:36

9

Трек Sta Pa Yari Ki _ Tappy

Sta Pa Yari Ki _ Tappy

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

15:37

10

Трек Sta Tasver _ Tappy

Sta Tasver _ Tappy

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

10:13

11

Трек Tor Da Ranjo Khal

Tor Da Ranjo Khal

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

5:49

12

Трек Walara Wama

Walara Wama

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

5:25

13

Трек Wai Allah

Wai Allah

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

15:04

14

Трек Wali Lari Garzy _ Tappy

Wali Lari Garzy _ Tappy

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

9:40

15

Трек War Kavi Mi Ba Sari Ta

War Kavi Mi Ba Sari Ta

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

6:53

16

Трек Wara Wara Salgai

Wara Wara Salgai

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

4:45

17

Трек Warta Janan Wo Waaye

Warta Janan Wo Waaye

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

5:44

18

Трек Watan Da Pushtano Di

Watan Da Pushtano Di

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

3:50

19

Трек Waryazi Garzi _ Tappy

Waryazi Garzi _ Tappy

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

8:52

20

Трек Wos Me Yari _ Tappy

Wos Me Yari _ Tappy

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal, Vol. 22

8:31

Информация о правообладателе: Adil Sharif
