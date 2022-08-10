Информация о правообладателе: ASM Production
Альбом · 2022
Khapal Me Ka Ashna Me Ka
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Sa Kawam Akhtar2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Nemgare De Arman2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Akhtar Ta Hes Khushala Na Yam2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Raza Che Sta Pa Zra Ke Lar Okam2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Sta Intizar2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Janana Bad Rasara Maka2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Khkoli2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Sa Ghanamranga Wa2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Khalqo Pa De Kali Ke Me Meena Da Tapay2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Nashta Wafa2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Plar Ye Malak Da2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Watan Ta Rasha2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Yara Sitamgara2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Okra Dedanona Yara2024 · Сингл · Bakhan Minawal