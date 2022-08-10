О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Bakhan Minawal

Bakhan Minawal

,

Bahram Jan

Альбом  ·  2022

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

#Со всего мира
Bakhan Minawal

Артист

Bakhan Minawal

Релиз Khapal Me Ka Ashna Me Ka

#

Название

Альбом

1

Трек Khapal Me Ka Ashna Me Ka

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

6:21

2

Трек Pa Malangano Nazar Wa Ka

Pa Malangano Nazar Wa Ka

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

6:10

3

Трек Pa Toro Stargo Zhra

Pa Toro Stargo Zhra

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

3:49

4

Трек Pa Zhra De Gham De

Pa Zhra De Gham De

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

6:36

5

Трек Rana Ma Kaway Pukhtana

Rana Ma Kaway Pukhtana

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

4:49

6

Трек Ranga Shawa Paktiya

Ranga Shawa Paktiya

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

4:24

7

Трек Saray Saray Garewano Na

Saray Saray Garewano Na

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

7:33

8

Трек Shaheed Ziyawadina

Shaheed Ziyawadina

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

3:40

9

Трек Shinwari Mama

Shinwari Mama

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

5:53

10

Трек Singar Kaway Laila

Singar Kaway Laila

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

6:06

11

Трек Ta Tor Ghamaz

Ta Tor Ghamaz

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

4:12

12

Трек Wa Janana Khanda Zama Na

Wa Janana Khanda Zama Na

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

9:06

13

Трек Wa Sherine Yara

Wa Sherine Yara

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

4:54

14

Трек Wali Ba Na Takhtam Da Killi

Wali Ba Na Takhtam Da Killi

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

5:08

15

Трек Warak De She Da Khakuli

Warak De She Da Khakuli

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

10:39

16

Трек Ware Lailo

Ware Lailo

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

9:09

17

Трек Wo Zhrgiya Biya

Wo Zhrgiya Biya

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

4:26

18

Трек Wos Agha Zwanai Me Nashta

Wos Agha Zwanai Me Nashta

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

7:46

19

Трек Za Ba Da Yar Kose Ki Mar Woma

Za Ba Da Yar Kose Ki Mar Woma

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

9:35

20

Трек Zamung Da Killi - Gharanai

Zamung Da Killi - Gharanai

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

6:00

21

Трек Zar Khostwal Janana

Zar Khostwal Janana

Bahram Jan

,

Bakhan Minawal

Khapal Me Ka Ashna Me Ka

5:58

Информация о правообладателе: ASM Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sa Kawam Akhtar
Sa Kawam Akhtar2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Релиз Nemgare De Arman
Nemgare De Arman2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Релиз Akhtar Ta Hes Khushala Na Yam
Akhtar Ta Hes Khushala Na Yam2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Релиз Raza Che Sta Pa Zra Ke Lar Okam
Raza Che Sta Pa Zra Ke Lar Okam2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Sta Intizar
Sta Intizar2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Релиз Janana Bad Rasara Maka
Janana Bad Rasara Maka2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Релиз Khkoli
Khkoli2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Релиз Sa Ghanamranga Wa
Sa Ghanamranga Wa2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Khalqo Pa De Kali Ke Me Meena Da Tapay
Khalqo Pa De Kali Ke Me Meena Da Tapay2024 · Сингл · Bakhan Minawal
Релиз Nashta Wafa
Nashta Wafa2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Plar Ye Malak Da
Plar Ye Malak Da2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Watan Ta Rasha
Watan Ta Rasha2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Yara Sitamgara
Yara Sitamgara2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Okra Dedanona Yara
Okra Dedanona Yara2024 · Сингл · Bakhan Minawal

Похожие артисты

Bakhan Minawal
Артист

Bakhan Minawal

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож