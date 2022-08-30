О нас

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ma Lasona Gin Prawali
Ma Lasona Gin Prawali2024 · Альбом · Salam Showqi
Релиз Par Shpa Ham Warzama
Par Shpa Ham Warzama2024 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Tanha Ee Kalam Satarai
Tanha Ee Kalam Satarai2024 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Sa Khomar na Dai
Sa Khomar na Dai2024 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Bia De Zaan Sengar Kro
Bia De Zaan Sengar Kro2024 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Manale Tol Jahan De
Manale Tol Jahan De2024 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Shokhee Satergee Larman
Shokhee Satergee Larman2024 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Padey Ure Me Tol Chaman Key
Padey Ure Me Tol Chaman Key2023 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Da Sta Pa Toro Stargo
Da Sta Pa Toro Stargo2023 · Альбом · Salam Showqi
Релиз Khodi ba ya hols ki jail khano musafar
Khodi ba ya hols ki jail khano musafar2023 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Da cha pa yowa starga guri
Da cha pa yowa starga guri2023 · Сингл · Salam Showqi
Релиз Dalta Ba Mastera Si
Dalta Ba Mastera Si2023 · Альбом · Salam Showqi
Релиз Che Pashpa Yar Na Sa
Che Pashpa Yar Na Sa2023 · Альбом · Salam Showqi
Релиз Masham Wa Lam Nasha
Masham Wa Lam Nasha2023 · Альбом · Salam Showqi

Похожие артисты

Salam Showqi
Артист

Salam Showqi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож