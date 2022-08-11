Информация о правообладателе: GazzaLadra
Сингл · 2022
Gustav Holst: The Planets, Op. 32
1
Gustav Holst: The Planets, Op. 32
6:38
2
The Planets, Op. 32: II. Venus, The Bringer of Peace - Adagio
Gustav Holst: The Planets, Op. 32
8:06
3
The Planets, Op. 32: III. Mercury, The Winged Messenger - Vivace
Gustav Holst: The Planets, Op. 32
4:05
4
The Planets, Op. 32: IV. Jupiter, The Bringer of Jollity - Allegro Giocoso
Gustav Holst: The Planets, Op. 32
7:40
5
The Planets, Op. 32: V. Saturn, The Bringer of Old Age - Adagio
Gustav Holst: The Planets, Op. 32
7:46
6
Gustav Holst: The Planets, Op. 32
5:42
