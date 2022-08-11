О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Los Angeles Philharmonic

Los Angeles Philharmonic

,

Women's Voices Of The Roger Wagner Chorale ‎

,

Leopold Stokowski

Сингл  ·  2022

Gustav Holst: The Planets, Op. 32

#Классическая

4 лайка

Los Angeles Philharmonic

Артист

Los Angeles Philharmonic

Релиз Gustav Holst: The Planets, Op. 32

#

Название

Альбом

1

Трек The Planets, Op. 32: I. Mars, The Bringer of War - Allegro

The Planets, Op. 32: I. Mars, The Bringer of War - Allegro

Los Angeles Philharmonic

,

Leopold Stokowski

Gustav Holst: The Planets, Op. 32

6:38

2

Трек The Planets, Op. 32: II. Venus, The Bringer of Peace - Adagio

The Planets, Op. 32: II. Venus, The Bringer of Peace - Adagio

Los Angeles Philharmonic

,

Leopold Stokowski

Gustav Holst: The Planets, Op. 32

8:06

3

Трек The Planets, Op. 32: III. Mercury, The Winged Messenger - Vivace

The Planets, Op. 32: III. Mercury, The Winged Messenger - Vivace

Los Angeles Philharmonic

,

Leopold Stokowski

Gustav Holst: The Planets, Op. 32

4:05

4

Трек The Planets, Op. 32: IV. Jupiter, The Bringer of Jollity - Allegro Giocoso

The Planets, Op. 32: IV. Jupiter, The Bringer of Jollity - Allegro Giocoso

Los Angeles Philharmonic

,

Leopold Stokowski

Gustav Holst: The Planets, Op. 32

7:40

5

Трек The Planets, Op. 32: V. Saturn, The Bringer of Old Age - Adagio

The Planets, Op. 32: V. Saturn, The Bringer of Old Age - Adagio

Los Angeles Philharmonic

,

Leopold Stokowski

Gustav Holst: The Planets, Op. 32

7:46

6

Трек The Planets, Op. 32: VI. Uranus, The Magician - Allegro

The Planets, Op. 32: VI. Uranus, The Magician - Allegro

Los Angeles Philharmonic

,

Leopold Stokowski

Gustav Holst: The Planets, Op. 32

5:42

7

Трек The Planets, Op. 32: VII. Neptune, The Mystic - Andante

The Planets, Op. 32: VII. Neptune, The Mystic - Andante

Los Angeles Philharmonic

,

Leopold Stokowski

,

Women's Voices Of The Roger Wagner Chorale ‎

Gustav Holst: The Planets, Op. 32

6:33

Информация о правообладателе: GazzaLadra
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Gabriela Ortiz: Yanga
Gabriela Ortiz: Yanga2025 · Альбом · Gustavo Dudamel
Релиз Philip Glass: Violin Concerto No. 1
Philip Glass: Violin Concerto No. 12025 · Альбом · Philip Glass
Релиз Khachaturian: Piano Concerto
Khachaturian: Piano Concerto2025 · Альбом · Jean-Yves Thibaudet
Релиз A Night At The Symphony: Live at the Hollywood Bowl
A Night At The Symphony: Live at the Hollywood Bowl2024 · Альбом · Los Angeles Philharmonic
Релиз Gabriela Ortiz: Revolución diamantina
Gabriela Ortiz: Revolución diamantina2024 · Альбом · Gustavo Dudamel
Релиз Ortiz: Altar de Cuerda
Ortiz: Altar de Cuerda2024 · Сингл · Gustavo Dudamel
Релиз Rachmaninoff: The Piano Concertos & Paganini Rhapsody
Rachmaninoff: The Piano Concertos & Paganini Rhapsody2023 · Альбом · Сергей Рахманинов
Релиз Sergei Rachmaninoff: Symphony No.2 in E minor, Op.27
Sergei Rachmaninoff: Symphony No.2 in E minor, Op.272023 · Сингл · Los Angeles Philharmonic
Релиз The Best of Herbert von Karajan, Vol. 2
The Best of Herbert von Karajan, Vol. 22022 · Сингл · Herbert von Karajan
Релиз The Best of Herbert von Karajan, Vol. 1
The Best of Herbert von Karajan, Vol. 12022 · Сингл · Walter Gieseking
Релиз The Best National Anthems
The Best National Anthems2022 · Сингл · Viscount Hidemaro Konoye
Релиз Bruno Walter Conducts Wagner (Live)
Bruno Walter Conducts Wagner (Live)2022 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Gustav Holst: The Planets, Op. 32
Gustav Holst: The Planets, Op. 322022 · Сингл · Los Angeles Philharmonic
Релиз Leon Fleisher, Vol. 2: Brahms & Mozart (Live)
Leon Fleisher, Vol. 2: Brahms & Mozart (Live)2022 · Альбом · Leon Fleisher

Похожие альбомы

Релиз Chopin: Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11
Chopin: Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 112021 · Сингл · Martha Argerich
Релиз The Great Violin Concertos
The Great Violin Concertos1991 · Альбом · Yehudi Menuhin
Релиз Bellini - Norma
Bellini - Norma2024 · Сингл · Joan Sutherland
Релиз Man Methlouki Ya Oummi
Man Methlouki Ya Oummi2019 · Альбом · Sancta Maria Choir
Релиз Verdi / Puccini: Aria's. Gitta-Maria Sjöberg
Verdi / Puccini: Aria's. Gitta-Maria Sjöberg2007 · Альбом · Gitta-Maria Sjöberg
Релиз Brahms: Piano Concerto No. 1, Op. 15
Brahms: Piano Concerto No. 1, Op. 152011 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Glazunov: Raymonda, Ballet in Three Acts, Op. 57
Glazunov: Raymonda, Ballet in Three Acts, Op. 571961 · Альбом · Евгений Фёдорович Светланов
Релиз Schumann: Klavierkonzert, Op.54 - Cellokonzert, Op.129
Schumann: Klavierkonzert, Op.54 - Cellokonzert, Op.1291999 · Сингл · Various Artists
Релиз Bach: Concerto BWV 1055R, Double Concertos BWV 1043, 1060, 1060R, Triple Concerto BWV 1064R
Bach: Concerto BWV 1055R, Double Concertos BWV 1043, 1060, 1060R, Triple Concerto BWV 1064R2020 · Сингл · Karl Richter
Релиз Mozart: Violin Masterpieces
Mozart: Violin Masterpieces2015 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Bach : 3 concerti per violino e orchestra
Bach : 3 concerti per violino e orchestra2010 · Альбом · Camerata Romana
Релиз Vivaldi: The Great Choral Masterpieces
Vivaldi: The Great Choral Masterpieces1998 · Сингл · Various Artists
Релиз Fauré: Requiem, Op. 48 & Pavane, Op. 50
Fauré: Requiem, Op. 48 & Pavane, Op. 501968 · Альбом · Choir of King's College, Cambridge
Релиз Vivaldi - La Cetra Op. 9
Vivaldi - La Cetra Op. 91986 · Альбом · Nicholas Kraemer

Похожие артисты

Los Angeles Philharmonic
Артист

Los Angeles Philharmonic

Wolfgang Amadeus Mozart
Артист

Wolfgang Amadeus Mozart

Nat King Cole
Артист

Nat King Cole

Royal Philharmonic Orchestra
Артист

Royal Philharmonic Orchestra

Gavin Greenaway
Артист

Gavin Greenaway

Georg Friedrich Händel
Артист

Georg Friedrich Händel

Karl Bohm
Артист

Karl Bohm

Анна Юрьевна Нетребко
Артист

Анна Юрьевна Нетребко

Felix Mendelssohn
Артист

Felix Mendelssohn

BBC Concert Orchestra
Артист

BBC Concert Orchestra

The London Festival Orchestra
Артист

The London Festival Orchestra

National Philharmonic Orchestra
Артист

National Philharmonic Orchestra

Aram Khachaturian
Артист

Aram Khachaturian