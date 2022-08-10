Информация о правообладателе: Sana Maize
Альбом · 2022
Da Gul Pashan Taza Da
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Na Razi Da Zargy Sir2024 · Сингл · Bari Jani
Sa Speena Ye Ghara Da2024 · Сингл · Bari Jani
Sta Meena lewanai2024 · Альбом · Bari Jani
Ma Sara Ma Kena Janana2024 · Сингл · Bari Jani
Khkule Watan Ba Mo Jore Gi2024 · Сингл · Bari Jani
Der Shaista Da Laka Gul2024 · Сингл · Bari Jani
Ka Muhabat Ke Sawab Na Wai2024 · Сингл · Bari Jani
Da Lali Kor Darta Jannat Sha2024 · Сингл · Bari Jani
Bal Watan Ta Yara Darna Zama2023 · Сингл · Bari Jani
Wafa Lare Pa Zra Ke2023 · Сингл · Bari Jani
Da Wafadara Jeenai Sok Da2023 · Сингл · Bari Jani
Talalai Mi Janan Da2023 · Сингл · Bari Jani
Pardes Pardes Yam Nazawale2023 · Сингл · Bari Jani
Intikam Da Ishaq2023 · Сингл · Bari Jani