О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Aynur Babaeva

Aynur Babaeva

Альбом  ·  2022

Dilan / Felek / Dawete

#Со всего мира
Aynur Babaeva

Артист

Aynur Babaeva

Релиз Dilan / Felek / Dawete

#

Название

Альбом

1

Трек Dilan / Felek / Dawete (Kurdish Potpori)

Dilan / Felek / Dawete (Kurdish Potpori)

Aynur Babaeva

Dilan / Felek / Dawete

6:44

Информация о правообладателе: Hivroj Müzik
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз DIROKA AMREMN
DIROKA AMREMN2024 · Сингл · Omar Lazgiev
Релиз Yek Yek
Yek Yek2023 · Сингл · Aynur Babaeva
Релиз Canda
Canda2023 · Сингл · Aynur Babaeva
Релиз Gula Min
Gula Min2023 · Сингл · Aynur Babaeva
Релиз Baran Bari
Baran Bari2022 · Альбом · Aynur Babaeva
Релиз Narım Narım
Narım Narım2022 · Сингл · Aynur Babaeva
Релиз Mencole Davet
Mencole Davet2022 · Альбом · Aynur Babaeva
Релиз Dilan / Felek / Dawete
Dilan / Felek / Dawete2022 · Альбом · Aynur Babaeva

Похожие альбомы

Релиз По плану
По плану2024 · Сингл · Shamil Beshliev
Релиз Для тебя
Для тебя2019 · Альбом · Арни Пашаян
Релиз Моя семья
Моя семья2024 · Сингл · ARIK
Релиз Ты и я
Ты и я2023 · Сингл · Рейсан Магомедкеримов
Релиз Моё сокровище
Моё сокровище2020 · Сингл · Ханчик
Релиз Ты гори
Ты гори2021 · Альбом · Fariz Fortuna
Релиз Белые цветы
Белые цветы2024 · Сингл · Бахтавар
Релиз Её бы украл
Её бы украл2021 · Альбом · СлаВВо
Релиз Я никогда так не любил
Я никогда так не любил2024 · Сингл · Saro Vardanyan
Релиз По годам
По годам2025 · Сингл · Saro Vardanyan
Релиз Воровка
Воровка2021 · Сингл · Арни Пашаян
Релиз Эти ноты
Эти ноты2021 · Альбом · AG JAN
Релиз Дикая львица
Дикая львица2024 · Сингл · Артур Саркисян
Релиз Зари я без ума
Зари я без ума2023 · Сингл · Аскар Мадамин

Похожие артисты

Aynur Babaeva
Артист

Aynur Babaeva

Asu'
Артист

Asu'

Гено Хачатурян
Артист

Гено Хачатурян

Boby
Артист

Boby

Мисришка
Артист

Мисришка

Georgiana Lobont
Артист

Georgiana Lobont

Aлександрос Тсопозидзис
Артист

Aлександрос Тсопозидзис

Mert Ekren
Артист

Mert Ekren

Odai Zagha
Артист

Odai Zagha

Петимат Еснакаева
Артист

Петимат Еснакаева

Catalin Arabu
Артист

Catalin Arabu

Марьям Казиева
Артист

Марьям Казиева

Дина Харадурова
Артист

Дина Харадурова