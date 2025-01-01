О нас

Ümit Besen

Ümit Besen

Альбом  ·  1987

Seni Seviyorum - I Love You

#Поп
Ümit Besen

Артист

Ümit Besen

Релиз Seni Seviyorum - I Love You

#

Название

Альбом

1

Трек Seni Seviyorum - I Love You

Seni Seviyorum - I Love You

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

4:51

2

Трек Sevda Rüzgarı

Sevda Rüzgarı

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

3:56

3

Трек Şöför

Şöför

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

3:11

4

Трек İyi Geceler

İyi Geceler

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

3:31

5

Трек Ağlama

Ağlama

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

4:21

6

Трек Esmer

Esmer

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

2:21

7

Трек Gülüm Benim

Gülüm Benim

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

4:02

8

Трек Bir Gecelik Sevgili

Bir Gecelik Sevgili

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

4:21

9

Трек Öyle Güzel Gözlerin

Öyle Güzel Gözlerin

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

3:10

10

Трек Dualarım Seninle

Dualarım Seninle

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

3:29

11

Трек Bana Dönme

Bana Dönme

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

3:37

12

Трек Bizim Sokak

Bizim Sokak

Ümit Besen

Seni Seviyorum - I Love You

3:26

Информация о правообладателе: EMRE GRAFSON MÜZİK
