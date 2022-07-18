О нас

怜乐

怜乐

Альбом  ·  2022

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

#Поп
怜乐

Артист

怜乐

Релиз 催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

#

Название

Альбом

1

Трек 安静的夏夜 (婴儿安抚音乐)

安静的夏夜 (婴儿安抚音乐)

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:27

2

Трек 满天的繁星 (哄睡音乐)

满天的繁星 (哄睡音乐)

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:41

3

Трек 深度睡眠, 伴你好梦

深度睡眠, 伴你好梦

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:31

4

Трек 夏夜海边 (助眠音乐3分钟入睡)

夏夜海边 (助眠音乐3分钟入睡)

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:28

5

Трек 月光下的遐想 (催眠曲5分钟入睡)

月光下的遐想 (催眠曲5分钟入睡)

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:19

6

Трек 感受自然的宁静 (冥想助眠音乐)

感受自然的宁静 (冥想助眠音乐)

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:37

7

Трек 林中小溪 (冥想助眠音乐)

林中小溪 (冥想助眠音乐)

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:57

8

Трек 冥想睡眠 深度睡眠

冥想睡眠 深度睡眠

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:36

9

Трек 冥想音乐大自然

冥想音乐大自然

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:42

10

Трек 雨夜静思 (冥想疗愈音乐)

雨夜静思 (冥想疗愈音乐)

怜乐

催眠曲5分钟入睡 阿尔法脑波音乐 冥想睡眠 深度睡眠

2:20

Информация о правообладателе: Guangzhou Xingrui Music Co., Ltd
