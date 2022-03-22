О нас

Farhang Holakouee

Farhang Holakouee

Альбом  ·  2022

Dr Holakouee Interviews - 55

#Другое
Farhang Holakouee

Артист

Farhang Holakouee

Релиз Dr Holakouee Interviews - 55

#

Название

Альбом

1

Трек دختر ۲۴ ساله ای از کانادا که گم و گيج و مضطرب است

دختر ۲۴ ساله ای از کانادا که گم و گيج و مضطرب است

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

26:11

2

Трек دختر ۲۴ ساله در رابطه ای غيرعادی

دختر ۲۴ ساله در رابطه ای غيرعادی

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

32:08

3

Трек دختر ۲۸ ساله ای از سوئد درباره رابطه خود گم و گيج است

دختر ۲۸ ساله ای از سوئد درباره رابطه خود گم و گيج است

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

34:22

4

Трек دختر ۲۸ ساله ای که همجنسگرا است و دچار پراکندگی ذهن شده

دختر ۲۸ ساله ای که همجنسگرا است و دچار پراکندگی ذهن شده

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

30:11

5

Трек دختر ۲۹ ساله ای که در رابطه اش اشتباه کرده

دختر ۲۹ ساله ای که در رابطه اش اشتباه کرده

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

30:38

6

Трек دختر ۳۰ ساله ای که از طرف پدر و برادر و شوهرخواهر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و اکنون گم و گيج است

دختر ۳۰ ساله ای که از طرف پدر و برادر و شوهرخواهر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و اکنون گم و گيج است

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

41:29

7

Трек دختر ۲۴ ساله طراح لباس و مشکل حرمت نفس

دختر ۲۴ ساله طراح لباس و مشکل حرمت نفس

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

34:17

8

Трек دختر ۲۵ ساله، خسته و شکسته، وسواسی، گريزان از واقعيت

دختر ۲۵ ساله، خسته و شکسته، وسواسی، گريزان از واقعيت

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

16:24

9

Трек دختر ۲۷ ساله ای که خود را هيچ و پوچ ميداند

دختر ۲۷ ساله ای که خود را هيچ و پوچ ميداند

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

31:59

10

Трек دختر ۲۴ ساله ای که از جانب دوستش تحقير می شود و کتک می خورد

دختر ۲۴ ساله ای که از جانب دوستش تحقير می شود و کتک می خورد

Farhang Holakouee

Dr Holakouee Interviews - 55

43:16

Информация о правообладателе: World Music
