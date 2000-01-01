О нас

小蓓蕾组合

小蓓蕾组合

,

上海小熒星藝術團

Альбом  ·  2000

娃娃唱红歌01

#Детская
小蓓蕾组合

Артист

小蓓蕾组合

Релиз 娃娃唱红歌01

#

Название

Альбом

1

Трек 北京有个金太阳 (藏族民歌)

北京有个金太阳 (藏族民歌)

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:10

2

Трек 六月里花儿香

六月里花儿香

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:20

3

Трек 梦见毛主席

梦见毛主席

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:21

4

Трек 中国少年先锋队队歌

中国少年先锋队队歌

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:04

5

Трек 我爱北京天安门

我爱北京天安门

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:44

6

Трек 我向党来唱支歌

我向党来唱支歌

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

3:37

7

Трек 我是公社小社员

我是公社小社员

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:57

8

Трек 小红花

小红花

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

3:16

9

Трек 小朋友爱唱社会主义好

小朋友爱唱社会主义好

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:04

10

Трек 学做解放军

学做解放军

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:02

11

Трек 雪莲献北京

雪莲献北京

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

3:15

12

Трек 针线包是传家宝

针线包是传家宝

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:14

13

Трек 当红军

当红军

上海小熒星藝術團

娃娃唱红歌01

2:38

14

Трек 红领巾

红领巾

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:30

15

Трек 红太阳照山河

红太阳照山河

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

1:43

16

Трек 花儿朵朵向太阳

花儿朵朵向太阳

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:25

17

Трек 万岁万岁毛主席

万岁万岁毛主席

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:34

18

Трек 我们是共产主义接班人

我们是共产主义接班人

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

3:15

19

Трек 我是一个大苹果

我是一个大苹果

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

2:44

20

Трек 壮家少年在红旗下成长

壮家少年在红旗下成长

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌01

3:03

Информация о правообладателе: 颂今音乐
