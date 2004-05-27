Информация о правообладателе: CMP
Альбом · 2004
Trio Lamtama, Vol. 3 - Pop Batak
Другие альбомы исполнителя
Unang Loas Au Lilu2023 · Альбом · Trio Lamtama
Unang Tinggalhon Au Ito2023 · Сингл · Trio Lamtama
Pop Batak2015 · Альбом · Trio Lamtama
Trio Lamtama2013 · Альбом · Trio Lamtama
Pop Batak2012 · Альбом · Trio Lamtama
Aut Boi Ilu Makkhatai2011 · Альбом · Trio Lamtama
Trio Lamtama2011 · Альбом · Trio Lamtama
Trio Lamtama2011 · Альбом · Trio Lamtama
Goyang Dhut Anti Stress2010 · Альбом · Trio Lamtama
Pop Batak2009 · Альбом · Trio Lamtama
Pop Batak Tapian Nauli2008 · Альбом · Trio Lamtama
Pop Batak X'tra2008 · Альбом · Trio Lamtama
Pop Batak Nabasa 10X2007 · Альбом · Trio Lamtama
Batak Si Palambok Pusu Pusu2006 · Альбом · Trio Lamtama