Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Информация о правообладателе: BSP
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз D1A
D1A2025 · Сингл · DiaDema
Релиз Superbia
Superbia2025 · Сингл · DiaDema
Релиз Urlo d'Africa
Urlo d'Africa2025 · Альбом · DiaDema
Релиз Ogni domani
Ogni domani2025 · Сингл · DiaDema
Релиз Amélie
Amélie2024 · Сингл · DiaDema
Релиз Молчание постели
Молчание постели2023 · Сингл · DiaDema
Релиз Идти в никуда
Идти в никуда2023 · Сингл · DiaDema
Релиз Твоя усталость
Твоя усталость2023 · Сингл · DiaDema
Релиз La Musica Nell'anima Vol.9
La Musica Nell'anima Vol.92023 · Альбом · DiaDema
Релиз Diadema
Diadema2023 · Альбом · DiaDema
Релиз Dea dell'amore
Dea dell'amore2023 · Сингл · DiaDema
Релиз La Musica Nell'anima, Vol. 8
La Musica Nell'anima, Vol. 82023 · Альбом · DiaDema
Релиз Pierrot
Pierrot2023 · Сингл · DiaDema
Релиз La musica nell'anima, Vol. 6
La musica nell'anima, Vol. 62022 · Альбом · DiaDema

