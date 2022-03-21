О нас

Nadir Ashna

Nadir Ashna

Альбом  ·  2022

Yara Didin Ta Rasha

#Со всего мира
Nadir Ashna

Артист

Nadir Ashna

Релиз Yara Didin Ta Rasha

#

Название

Альбом

1

Трек Musafar Sumar Bad Naseeb Dy - Tapay

Musafar Sumar Bad Naseeb Dy - Tapay

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

9:08

2

Трек Na Khob Aw Na Qara Ra Durmi

Na Khob Aw Na Qara Ra Durmi

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

9:37

3

Трек Orakzai Zindabad

Orakzai Zindabad

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

6:20

4

Трек Sta Da Khog Nazar Na

Sta Da Khog Nazar Na

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

7:21

5

Трек Sta Meena Qasam Tokay Na Dy

Sta Meena Qasam Tokay Na Dy

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

5:46

6

Трек Sta Satam Aw Sta Jafa

Sta Satam Aw Sta Jafa

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

7:16

7

Трек Starge Sta - Dastan

Starge Sta - Dastan

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

9:35

8

Трек Ta Chi Da Bal Cha Saway

Ta Chi Da Bal Cha Saway

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

6:34

9

Трек Ta Pa Saro Shond Chi Yaw Zalay Khandalay

Ta Pa Saro Shond Chi Yaw Zalay Khandalay

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

8:19

10

Трек Toray Zulfe - Dastan

Toray Zulfe - Dastan

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

9:24

11

Трек Wa Da Tal Wazira

Wa Da Tal Wazira

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

5:12

12

Трек Wali Dy Niwalay Saro Lambo Ta Yem

Wali Dy Niwalay Saro Lambo Ta Yem

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

8:21

13

Трек Warak Me Dy Khubona Mane Ka Na

Warak Me Dy Khubona Mane Ka Na

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

5:05

14

Трек Yara Didin Ta Rasha

Yara Didin Ta Rasha

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

5:34

15

Трек Zan La Sa Kar Ba Jora Wom Pa Killi

Zan La Sa Kar Ba Jora Wom Pa Killi

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

7:51

16

Трек Zara Zama Agha Ghato Stargo Waray Dy

Zara Zama Agha Ghato Stargo Waray Dy

Nadir Ashna

Yara Didin Ta Rasha

7:29

Информация о правообладателе: Gham Zada
