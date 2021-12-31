О нас

Caitin Catherine band

Caitin Catherine band

Альбом  ·  2021

World classical symphony(二)

#Поп
Caitin Catherine band

Артист

Caitin Catherine band

Релиз World classical symphony(二)

#

Название

Альбом

1

Трек 12 Contretänze， WoO 14

12 Contretänze， WoO 14

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

3:54

2

Трек March in B-Flat Major， WoO 29

March in B-Flat Major， WoO 29

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

1:12

3

Трек Overture from the Creatures of Prometheus， Op. 43

Overture from the Creatures of Prometheus， Op. 43

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

4:40

4

Трек Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor， Op. 27， No. 2， 'Moonlight'： I. Adagio sostenuto

Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor， Op. 27， No. 2， 'Moonlight'： I. Adagio sostenuto

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

3:31

5

Трек Piano Sonata No. 14 Op. 27 No. 2 'Moonlight Sonata'： I. Adagio sostenuto

Piano Sonata No. 14 Op. 27 No. 2 'Moonlight Sonata'： I. Adagio sostenuto

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

4:28

6

Трек Sextet in E-Flat Major， Op. 71： II. Adagio

Sextet in E-Flat Major， Op. 71： II. Adagio

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

2:56

7

Трек Symphony No. 1 In C Major， Op. 21- II Andante cantabile con moto

Symphony No. 1 In C Major， Op. 21- II Andante cantabile con moto

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

6:26

8

Трек Symphony No. 1 in C Major， Op. 21： I. Adagio molto

Symphony No. 1 in C Major， Op. 21： I. Adagio molto

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

8:15

9

Трек Symphony No. 2 In D Major， Op. 36 - I Adagio molto

Symphony No. 2 In D Major， Op. 36 - I Adagio molto

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

10:18

10

Трек Symphony No. 2 In D Major， Op. 36 - II Larghetto

Symphony No. 2 In D Major， Op. 36 - II Larghetto

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

9:23

11

Трек Symphony no. 2 in D Major， Op. 36 - IV. Allegro molto

Symphony no. 2 in D Major， Op. 36 - IV. Allegro molto

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

5:33

12

Трек Symphony no. 2 in D Major， Op. 36

Symphony no. 2 in D Major， Op. 36

Caitin Catherine band

World classical symphony(二)

10:25

Информация о правообладателе: 经典流芳
