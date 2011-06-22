О нас

Bebu Silvetti

Bebu Silvetti

Альбом  ·  2011

Tribute to Peru, Vol. 1

Bebu Silvetti

Артист

Bebu Silvetti

Релиз Tribute to Peru, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек El Plebeyo

El Plebeyo

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

4:06

2

Трек La Flor De La Canela

La Flor De La Canela

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:01

3

Трек Estrellita Del Sur

Estrellita Del Sur

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:30

4

Трек Cuando Llora Mi Guitarra

Cuando Llora Mi Guitarra

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:29

5

Трек Nuestro Secreto

Nuestro Secreto

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:46

6

Трек Alma, Corazón y Vida

Alma, Corazón y Vida

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:37

7

Трек Odiame

Odiame

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:33

8

Трек Limeña

Limeña

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:05

9

Трек Nube Gris

Nube Gris

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:18

10

Трек Secreto

Secreto

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:12

11

Трек Corazón

Corazón

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:54

12

Трек Amarraditos

Amarraditos

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:09

13

Трек Fina Estampa

Fina Estampa

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:15

14

Трек Todos Vuelven

Todos Vuelven

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:32

15

Трек La Historia De Mi Vida

La Historia De Mi Vida

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:44

16

Трек El Provinciano

El Provinciano

Bebu Silvetti

Tribute to Peru, Vol. 1

3:12

Информация о правообладателе: Music MGP
