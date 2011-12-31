О нас

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương

Альбом  ·  2011

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

#Поп
Hồ Quỳnh Hương

Артист

Hồ Quỳnh Hương

Релиз Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

#

Название

Альбом

1

Трек Liên khúc: Ánh Sáng Thiên Thần / Lời Nguyện Cầu (Live)

Liên khúc: Ánh Sáng Thiên Thần / Lời Nguyện Cầu (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

6:34

2

Трек Nuối Tiếc (Live)

Nuối Tiếc (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

3:19

3

Трек Liên khúc: Ước Mơ Trong Đời / Có Nhau Trọn Đời (Live)

Liên khúc: Ước Mơ Trong Đời / Có Nhau Trọn Đời (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

6:07

4

Трек Tình Nồng Không Phai (Live)

Tình Nồng Không Phai (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

3:28

5

Трек Vũ Điệu Hoang Dã (Live)

Vũ Điệu Hoang Dã (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

3:00

6

Трек To Love You More (Live)

To Love You More (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

5:00

7

Трек Brave (Live)

Brave (Live)

Hồ Quỳnh Hương

,

Shinon Tomura

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

6:15

8

Трек Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay (Live)

Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

7:30

9

Трек Mẹ Từ Bi (Live)

Mẹ Từ Bi (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

3:27

10

Трек Trăng (Live)

Trăng (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

6:14

11

Трек Liên khúc: Bức Thư Tình Thứ Hai / Giọt Sương Đêm (Live)

Liên khúc: Bức Thư Tình Thứ Hai / Giọt Sương Đêm (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

5:57

12

Трек Liên khúc: Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé, Honey (Live)

Liên khúc: Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé, Honey (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

4:57

13

Трек Honey 2 (Live)

Honey 2 (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

3:19

14

Трек Hoang Mang (Live)

Hoang Mang (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

4:15

15

Трек Căn Phòng Mưa Rơi (Live)

Căn Phòng Mưa Rơi (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

4:36

16

Трек Liên khúc: Trong Cô Đơn / Tôi Tìm Thấy Tôi (Live)

Liên khúc: Trong Cô Đơn / Tôi Tìm Thấy Tôi (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

5:44

17

Трек Vì Yêu Anh (Live)

Vì Yêu Anh (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

3:40

18

Трек Phút Cuối (Live)

Phút Cuối (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

4:43

19

Трек Niệm Khúc Cuối (Live)

Niệm Khúc Cuối (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

7:25

20

Трек Liên khúc: Vô Tình, Sao Tình Yêu (Live)

Liên khúc: Vô Tình, Sao Tình Yêu (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

7:31

21

Трек Tình Yêu Mãi Mãi (Live)

Tình Yêu Mãi Mãi (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

4:23

22

Трек Anh (Live)

Anh (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

5:35

23

Трек Quỳnh (Live)

Quỳnh (Live)

Hồ Quỳnh Hương

Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương

5:37

Информация о правообладателе: Leafi Media
