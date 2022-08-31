О нас

Sadiq Naraz

Sadiq Naraz

Альбом  ·  2022

Starghi Mi Sra Di

#Со всего мира
Sadiq Naraz

Артист

Sadiq Naraz

Релиз Starghi Mi Sra Di

#

Название

Альбом

1

Трек Star Afghan

Star Afghan

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

6:39

2

Трек Starge Sry Ke

Starge Sry Ke

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

7:47

3

Трек Starghi Mi Sra Di

Starghi Mi Sra Di

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:51

4

Трек Tang La Zendage

Tang La Zendage

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:31

5

Трек Tabah Keazham

Tabah Keazham

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

9:21

6

Трек Tang La Zindagi

Tang La Zindagi

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:48

7

Трек Tor Kachkol Ye

Tor Kachkol Ye

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

6:03

8

Трек Team Da Afghanistan Dai

Team Da Afghanistan Dai

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

9:18

9

Трек Tr Ma Tear Se

Tr Ma Tear Se

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

2:57

10

Трек Wale Sta Bad Kezhe

Wale Sta Bad Kezhe

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

4:37

11

Трек Warta Zare Lare

Warta Zare Lare

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:00

12

Трек Wasyat Warta Kawam

Wasyat Warta Kawam

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:37

13

Трек Wos Pr Leayar Yama

Wos Pr Leayar Yama

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

6:20

14

Трек Yama Tang La Zinadaghi

Yama Tang La Zinadaghi

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:31

15

Трек Wran Se Watanona

Wran Se Watanona

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

8:37

16

Трек Yawa Akhiri Guna Kawam

Yawa Akhiri Guna Kawam

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:42

17

Трек Yawazi Nast Yam Wa Cha Ta Wa Zaram

Yawazi Nast Yam Wa Cha Ta Wa Zaram

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

9:12

18

Трек Yara Rasa Tinga Ghaga Raka

Yara Rasa Tinga Ghaga Raka

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

15:49

19

Трек Za Khola Akhlam La Yar

Za Khola Akhlam La Yar

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

3:06

20

Трек Za Bad Na Ghwarama

Za Bad Na Ghwarama

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:59

21

Трек Zama Da Sho Na Sharmadi

Zama Da Sho Na Sharmadi

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

6:44

22

Трек Zama Da Stargho Tor

Zama Da Stargho Tor

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

10:08

23

Трек Zama Khware

Zama Khware

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

5:29

24

Трек Zama Khwara Naseeba

Zama Khwara Naseeba

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

9:13

25

Трек Zama Qismat Sha Na Dai

Zama Qismat Sha Na Dai

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

7:55

26

Трек Zargai Me Khosh Hale Zhe

Zargai Me Khosh Hale Zhe

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

10:23

27

Трек Zhara Ra Zena

Zhara Ra Zena

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

7:55

28

Трек Zini Khabari Ma Dar Showali Dina

Zini Khabari Ma Dar Showali Dina

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

8:21

29

Трек Zma Da Sho Na Sharmadi

Zma Da Sho Na Sharmadi

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

6:44

30

Трек Zy Dar Yada Wama

Zy Dar Yada Wama

Sadiq Naraz

Starghi Mi Sra Di

7:05

Информация о правообладателе: Adil Sharif
