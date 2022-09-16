О нас

Orquesta Lírica Barcelona

Orquesta Lírica Barcelona

Сингл  ·  2022

Festival Barroco

#Классическая
Orquesta Lírica Barcelona

Артист

Orquesta Lírica Barcelona

Релиз Festival Barroco

#

Название

Альбом

1

Трек Vivaldi Concerto para 4 Violines (Largo)

Vivaldi Concerto para 4 Violines (Largo)

Orquesta Lírica Barcelona

Festival Barroco

3:22

2

Трек Vivaldi Concerto para 4 Violines (Allegro)

Vivaldi Concerto para 4 Violines (Allegro)

Orquesta Lírica Barcelona

Festival Barroco

3:34

3

Трек B.Marcello Concierto para Oboe en Re Menor (Allegro Assai)

B.Marcello Concierto para Oboe en Re Menor (Allegro Assai)

Orquesta Lírica Barcelona

Festival Barroco

3:35

4

Трек B.Marcello Concierto para Oboe en Re Menor (Larghetto)

B.Marcello Concierto para Oboe en Re Menor (Larghetto)

Orquesta Lírica Barcelona

Festival Barroco

3:33

5

Трек B.Marcello Concierto para Oboe en Re Menor (Vivace)

B.Marcello Concierto para Oboe en Re Menor (Vivace)

Orquesta Lírica Barcelona

Festival Barroco

3:00

6

Трек Torelli Concierto para Trompeta en Re Mayor (Allegro)

Torelli Concierto para Trompeta en Re Mayor (Allegro)

Orquesta Lírica Barcelona

Festival Barroco

2:05

7

Трек Torelli Concierto para Trompeta en Re Mayor (Adagio Presto Adagio Allegro)

Torelli Concierto para Trompeta en Re Mayor (Adagio Presto Adagio Allegro)

Orquesta Lírica Barcelona

Festival Barroco

4:47

8

Трек Albonini Sonata en Sol Menor

Albonini Sonata en Sol Menor

Orquesta Lírica Barcelona

Festival Barroco

5:10

Информация о правообладателе: Bumeran Music
