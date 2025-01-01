О нас

NBC Symphony Orchestra

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Альбом  ·  1948

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

#Классическая

1 лайк

NBC Symphony Orchestra

Артист

NBC Symphony Orchestra

Релиз Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Allegro non troppo

Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Allegro non troppo

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

11:01

2

Трек Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Andante moderato

Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Andante moderato

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

10:24

3

Трек Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Allegro giocoso

Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Allegro giocoso

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

6:09

4

Трек Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Allegro energico e passionata

Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Allegro energico e passionata

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

9:12

5

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Rede, Mädchen, allzu liebes

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Rede, Mädchen, allzu liebes

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:57

6

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Am Gesteine rauscht die Flut

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Am Gesteine rauscht die Flut

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:35

7

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: O die Frauen

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: O die Frauen

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:50

8

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Wie des Abends schöne Rote

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Wie des Abends schöne Rote

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:29

9

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Die grüne Hopfenranke

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Die grüne Hopfenranke

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

1:21

10

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Ein kleiner, hübscher Vogel

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Ein kleiner, hübscher Vogel

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

2:12

11

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Wohl schön bewandt war es

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Wohl schön bewandt war es

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:58

12

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Wenn so lind dein Auge mir

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Wenn so lind dein Auge mir

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:48

13

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Am Donaustrande

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Am Donaustrande

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

1:47

14

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: O wie sanft die Quelle

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: O wie sanft die Quelle

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:45

15

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Nein, es ist nicht auszukommen

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Nein, es ist nicht auszukommen

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:42

16

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Schlosser auf

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Schlosser auf

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:31

17

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Vögelein durchrauscht die Luft

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Vögelein durchrauscht die Luft

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:29

18

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Sieh, wie ist die Welle klar

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Sieh, wie ist die Welle klar

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:42

19

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Nachtigall, sie singt so schön

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Nachtigall, sie singt so schön

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

0:56

20

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Ein dunkeler Schacht ist Liebe

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Ein dunkeler Schacht ist Liebe

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

1:05

21

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Nicht wandle, mein Licht

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Nicht wandle, mein Licht

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

1:54

22

Трек Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Es bebt das Gesträuche

Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Es bebt das Gesträuche

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

1:28

23

Трек Gesang der Parzen, Op. 89

Gesang der Parzen, Op. 89

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Arturo Toscanini Collection, Vol. 9

13:48

Информация о правообладателе: Mangora Classical
