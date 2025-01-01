Альбом · 1948
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
1
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
11:01
2
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
10:24
3
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
6:09
4
Symphony N. 4 in E Minor, Op. 98: Allegro energico e passionata
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
9:12
5
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:57
6
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:35
7
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:50
8
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:29
9
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
1:21
10
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
2:12
11
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:58
12
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:48
13
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
1:47
14
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:45
15
Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Nein, es ist nicht auszukommen
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:42
16
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:31
17
Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Vögelein durchrauscht die Luft
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:29
18
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:42
19
Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Nachtigall, sie singt so schön
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
0:56
20
Liebeslieder - Walzer, Op. 52: Ein dunkeler Schacht ist Liebe
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
1:05
21
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
1:54
22
Arturo Toscanini Collection, Vol. 9
1:28
