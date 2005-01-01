О нас

Dr. Sarita Rana

Альбом  ·  2005

O Inne Mardan Da Neyo Aitbaar Duji Dikhi Doudan Marde

#Со всего мира
Dr. Sarita Rana

Артист

#

Название

Альбом

1

Трек O Inne Mardan Da Neyo Aitbaar Duji Dikhi Doudan Marde

O Inne Mardan Da Neyo Aitbaar Duji Dikhi Doudan Marde

Dr. Sarita Rana

7:33

Информация о правообладателе: New Series
Другие альбомы исполнителя

Релиз O Inne Mardan Da Neyo Aitbaar Duji Dikhi Doudan Marde
O Inne Mardan Da Neyo Aitbaar Duji Dikhi Doudan Marde2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Релиз O Piyaruwa Log Lage Dikhde Pe Haase
O Piyaruwa Log Lage Dikhde Pe Haase2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Релиз Aaya Ni Mera Honey O Adiye
Aaya Ni Mera Honey O Adiye2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Релиз Dilan Deya Mehrma Roz Tijjo Bhaldi
Dilan Deya Mehrma Roz Tijjo Bhaldi2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Релиз Mate Russe Rusna Nei Theek Balama
Mate Russe Rusna Nei Theek Balama2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Релиз Torchan Di Loe Chhoru Jhanka Marda
Torchan Di Loe Chhoru Jhanka Marda2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana

