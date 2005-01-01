Информация о правообладателе: New Series
Альбом · 2005
O Inne Mardan Da Neyo Aitbaar Duji Dikhi Doudan Marde
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
O Inne Mardan Da Neyo Aitbaar Duji Dikhi Doudan Marde2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
O Piyaruwa Log Lage Dikhde Pe Haase2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Aaya Ni Mera Honey O Adiye2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Dilan Deya Mehrma Roz Tijjo Bhaldi2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Mate Russe Rusna Nei Theek Balama2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana
Torchan Di Loe Chhoru Jhanka Marda2005 · Альбом · Dr. Sarita Rana