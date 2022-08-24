О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

#Со всего мира
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

#

Название

Альбом

1

Трек Ya Ya Ganaraya

Ya Ya Ganaraya

Sanjeevani Bhelande

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

4:39

2

Трек Ghalin Lotangan

Ghalin Lotangan

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

1:39

3

Трек Mangalmurti Aarti

Mangalmurti Aarti

Ketaki Bhave-Joshi

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

2:09

4

Трек Sukh Karta Dukh Harta - Ganesh Aarti

Sukh Karta Dukh Harta - Ganesh Aarti

Sanjeevani Bhelande

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

4:05

5

Трек Shendurlal Chadhayo - Ganpatichi Aarti

Shendurlal Chadhayo - Ganpatichi Aarti

Sanjeevani Bhelande

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

1:47

6

Трек Undaravar Baisoni

Undaravar Baisoni

Nachiket Lele

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

1:53

7

Трек Ganapati Stotra

Ganapati Stotra

Susmirata Dawalkar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

3:19

8

Трек Sada Sarvada - Shloka

Sada Sarvada - Shloka

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

0:53

9

Трек Mangalmurti Aarti - Nana Parimal Durva

Mangalmurti Aarti - Nana Parimal Durva

Shamika Bhide

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

1:33

10

Трек Ganpati Stotram 11 Times

Ganpati Stotram 11 Times

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

33:20

11

Трек Ganesh Dwadashanaam Stotram 11 Times

Ganesh Dwadashanaam Stotram 11 Times

Susmirata Dawalkar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

20:48

12

Трек Twameva Mata Cha Pita Twameva

Twameva Mata Cha Pita Twameva

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

22:56

13

Трек Shodash Ganapati Stavam 21 Times

Shodash Ganapati Stavam 21 Times

Vishwajeet Borwankar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

28:16

14

Трек Ganesh Namavali - 108 Names of Ganesh

Ganesh Namavali - 108 Names of Ganesh

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

16:51

15

Трек Vakratunda Mahakay - 108 Times

Vakratunda Mahakay - 108 Times

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

30:08

16

Трек Om Gan Ganpataye Namah - 108 Times

Om Gan Ganpataye Namah - 108 Times

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Marathi Popular Tracks

11:20

Информация о правообладателе: Rajshri Soul
