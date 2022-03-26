О нас

Volkan Sönmez

Volkan Sönmez

,

Oğuzhan Özel

,

Nida Şan

Альбом  ·  2022

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

#Поп
Volkan Sönmez

Артист

Volkan Sönmez

Релиз 100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

#

Название

Альбом

1

Трек 100. Yıl Marşı

100. Yıl Marşı

Volkan Sönmez

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

2:50

2

Трек Beşikten Mezara

Beşikten Mezara

Volkan Sönmez

,

Abdullah Polatçı

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

3:36

3

Трек Rakiplerin Üzülsün

Rakiplerin Üzülsün

Volkan Sönmez

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

4:09

4

Трек Geliyorlar

Geliyorlar

Volkan Sönmez

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

2:23

5

Трек Beşikten Mezara (Remix)

Beşikten Mezara (Remix)

Volkan Sönmez

,

Abdullah Polatçı

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

3:36

6

Трек Rakiplerin Üzülsün (Remix)

Rakiplerin Üzülsün (Remix)

Volkan Sönmez

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

4:09

7

Трек 100.Yıl Tribün Marşı

100.Yıl Tribün Marşı

Oğuzhan Özel

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

3:04

8

Трек 100. Yıl Marşı (Karaoke)

100. Yıl Marşı (Karaoke)

Nida Şan

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

2:50

9

Трек Beşikten Mezara (Karaoke)

Beşikten Mezara (Karaoke)

Volkan Sönmez

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

3:36

10

Трек Rakiplerin Üzülsün (Karaoke)

Rakiplerin Üzülsün (Karaoke)

Volkan Sönmez

100.Yıl Konyaspor Özel Albümü

4:09

Информация о правообладателе: 2645Records & Konyaspor
