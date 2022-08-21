О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Minakshi Raj

Minakshi Raj

,

Guddu Lahari

Сингл  ·  2022

Ghumela Naya Maal Patake

#Со всего мира
Minakshi Raj

Артист

Minakshi Raj

Релиз Ghumela Naya Maal Patake

#

Название

Альбом

1

Трек Ghumela Naya Maal Patake

Ghumela Naya Maal Patake

Guddu Lahari

,

Minakshi Raj

Ghumela Naya Maal Patake

7:37

Информация о правообладателе: BCF Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Bhauji Kare chala kisaniya (Kajri Geet)
Bhauji Kare chala kisaniya (Kajri Geet)2025 · Сингл · Minakshi Raj
Релиз Tohar Aankh neela neela Ba
Tohar Aankh neela neela Ba2025 · Сингл · Minakshi Raj
Релиз Kawan Jadi Sunghawale Baadu
Kawan Jadi Sunghawale Baadu2024 · Сингл · Praveen Bagi
Релиз Tutata Kamariya
Tutata Kamariya2024 · Сингл · Tamanna Yadav
Релиз Garam Garam Samosa Saiya
Garam Garam Samosa Saiya2023 · Сингл · Minakshi Raj
Релиз Daaru Pike Ilaychi Khala
Daaru Pike Ilaychi Khala2023 · Сингл · Minakshi Raj
Релиз Maaja Lihal Kunwaar Mein
Maaja Lihal Kunwaar Mein2023 · Сингл · Pravesh Lal Yadav
Релиз Aadhi Ratiya Mein Aawela
Aadhi Ratiya Mein Aawela2023 · Сингл · Pravesh Lal Yadav
Релиз Pita Gail Baani Piyala Mein
Pita Gail Baani Piyala Mein2023 · Сингл · Pankaj Yadav
Релиз Uthe Angdhaai Ang Ang Mein
Uthe Angdhaai Ang Ang Mein2023 · Сингл · Pravesh Lal Yadav
Релиз Uthe Dard Hole Hole
Uthe Dard Hole Hole2023 · Сингл · Krishna Premi
Релиз Kawan Chij Chusale Pa Kawan Chij Misale Pa
Kawan Chij Chusale Pa Kawan Chij Misale Pa2023 · Сингл · Angad Ram Ojha
Релиз Chilam Lodha Se Kuch Dehub
Chilam Lodha Se Kuch Dehub2023 · Сингл · Angad Ram Ojha
Релиз Raja Ji Man Michlata
Raja Ji Man Michlata2023 · Сингл · Angad Ram Ojha

Похожие артисты

Minakshi Raj
Артист

Minakshi Raj

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож