Benny Golson

Benny Golson

,

Stratos Vougas Quartet

,

Yorgos Kromydas Organ Trio

и 

ещё 1

Альбом  ·  2022

Relaxing & Smooth Jazz Music

#Со всего мира
Benny Golson

Артист

Benny Golson

Релиз Relaxing & Smooth Jazz Music

#

Название

Альбом

1

Трек Corcovado

Corcovado

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:23

2

Трек Aquarela do Brasil

Aquarela do Brasil

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

6:16

3

Трек For All We Know

For All We Know

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:44

4

Трек The Nearness Of You

The Nearness Of You

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:20

5

Трек Bye Bye Black Bird

Bye Bye Black Bird

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

5:32

6

Трек Idle Moments

Idle Moments

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

5:05

7

Трек Água de Beber

Água de Beber

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:13

8

Трек Girl from Ipanema

Girl from Ipanema

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:40

9

Трек Who Are You? (Instrumental)

Who Are You? (Instrumental)

Yorgos Kromydas Organ Trio

Relaxing & Smooth Jazz Music

5:38

10

Трек Don't Get Around Much Anymore

Don't Get Around Much Anymore

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:32

11

Трек Sunny

Sunny

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

3:16

12

Трек I Fall In Love Too Easily

I Fall In Love Too Easily

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:08

13

Трек They Say It's Spring

They Say It's Spring

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:53

14

Трек Bewitched, Bothered And Bewildered

Bewitched, Bothered And Bewildered

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:56

15

Трек Desafinado

Desafinado

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

3:44

16

Трек Doralice

Doralice

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

2:42

17

Трек Days of Wine and Roses

Days of Wine and Roses

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:39

18

Трек It Don't Mean a Thing

It Don't Mean a Thing

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

3:54

19

Трек Free Again

Free Again

Benny Golson

Relaxing & Smooth Jazz Music

12:36

20

Трек In a Sentimental Mood

In a Sentimental Mood

Stratos Vougas Quartet

Relaxing & Smooth Jazz Music

9:35

21

Трек Out Of The Past

Out Of The Past

Benny Golson

Relaxing & Smooth Jazz Music

7:46

22

Трек Misty

Misty

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

6:37

23

Трек On the Sunny Side of the Street

On the Sunny Side of the Street

Café Milieu

Relaxing & Smooth Jazz Music

4:17

Информация о правообладателе: Arcadium
