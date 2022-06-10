О нас

Whigfield

Whigfield

Альбом  ·  2022

Best of Whigfield

#Поп

9 лайков

Whigfield

Артист

Whigfield

Релиз Best of Whigfield

#

Название

Альбом

1

Трек Sexy Eyes

Sexy Eyes

Whigfield

Best of Whigfield

3:58

2

Трек Saturday Night (Radio Edit)

Saturday Night (Radio Edit)

Whigfield

Best of Whigfield

4:07

3

Трек Gimme Gimme (Original Vox)

Gimme Gimme (Original Vox)

Whigfield

Best of Whigfield

4:03

4

Трек No Tears to Cry (Radio Version)

No Tears to Cry (Radio Version)

Whigfield

Best of Whigfield

3:53

5

Трек Think of You (Radio Edit)

Think of You (Radio Edit)

Whigfield

Best of Whigfield

4:03

6

Трек Another Day

Another Day

Whigfield

Best of Whigfield

4:06

7

Трек Givin' All My Love (Radio Edit)

Givin' All My Love (Radio Edit)

Whigfield

Best of Whigfield

3:35

8

Трек Gotta Getcha

Gotta Getcha

Whigfield

Best of Whigfield

3:46

9

Трек Was a Time (Radio Edit)

Was a Time (Radio Edit)

Whigfield

Best of Whigfield

3:23

10

Трек Baby Boy (Radio Edit)

Baby Boy (Radio Edit)

Whigfield

Best of Whigfield

3:34

11

Трек Last Christmas (David Remix)

Last Christmas (David Remix)

Whigfield

Best of Whigfield

8:04

12

Трек Tú serás mi baby (Be My Baby)

Tú serás mi baby (Be My Baby)

Whigfield

Best of Whigfield

3:29

13

Трек Big Time (Dancing Divaz Club Mix)

Big Time (Dancing Divaz Club Mix)

Whigfield

Best of Whigfield

6:56

Информация о правообладателе: X-Energy Records
