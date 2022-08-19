О нас

Café Milieu

Café Milieu

Альбом  ·  2022

Relaxing Jazz And Background Music

#Со всего мира
Café Milieu

Артист

Café Milieu

Релиз Relaxing Jazz And Background Music

#

Название

Альбом

1

Трек Desafinado

Desafinado

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

3:44

2

Трек Doralice

Doralice

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

2:42

3

Трек Corcovado

Corcovado

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:23

4

Трек Cheek To Cheek

Cheek To Cheek

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

5:13

5

Трек Sunny

Sunny

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

3:16

6

Трек Old Devil Moon

Old Devil Moon

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:45

7

Трек Don't Get Around Much Anymore

Don't Get Around Much Anymore

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:32

8

Трек For All We Know

For All We Know

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:44

9

Трек It Don't Mean a Thing

It Don't Mean a Thing

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

3:54

10

Трек Girl from Ipanema

Girl from Ipanema

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:40

11

Трек Lamento No Morro

Lamento No Morro

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:01

12

Трек Let's Fall in Love

Let's Fall in Love

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

3:42

13

Трек They Say It's Spring

They Say It's Spring

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:53

14

Трек Bewitched, Bothered And Bewildered

Bewitched, Bothered And Bewildered

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:56

15

Трек Misty

Misty

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

6:37

16

Трек In a Sentimental Mood

In a Sentimental Mood

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:18

17

Трек Round Midnight

Round Midnight

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:22

18

Трек Blame It On My Youth

Blame It On My Youth

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:49

19

Трек Mas Que Nada

Mas Que Nada

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:28

20

Трек Everything Happens To Me

Everything Happens To Me

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:40

21

Трек My One And Only Love

My One And Only Love

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

7:12

22

Трек Água de Beber

Água de Beber

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:13

23

Трек Aquarela do Brasil

Aquarela do Brasil

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

6:16

24

Трек O Barquinho (Little Boat)

O Barquinho (Little Boat)

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

3:47

25

Трек Rose Morena

Rose Morena

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:05

26

Трек Idle Moments

Idle Moments

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

5:05

27

Трек On the Sunny Side of the Street

On the Sunny Side of the Street

Café Milieu

Relaxing Jazz And Background Music

4:17

Информация о правообладателе: Arcadium
