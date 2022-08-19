О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Gena

Gena

Альбом  ·  2022

Архивите 3

#Хип-хоп#Русский рэп
Gena

Артист

Gena

Релиз Архивите 3

#

Название

Альбом

1

Трек 15 Септември (Инструментал)

15 Септември (Инструментал)

Gena

Архивите 3

2:55

2

Трек Око (Инструментал)

Око (Инструментал)

Gena

Архивите 3

2:05

3

Трек Справедливо (Инструментал)

Справедливо (Инструментал)

Gena

Архивите 3

1:33

4

Трек Компромиси (Инструментал)

Компромиси (Инструментал)

Gena

Архивите 3

1:23

5

Трек Изход (Инструментал)

Изход (Инструментал)

Gena

Архивите 3

2:04

6

Трек Афродизиакален (Инструментал, Ремикс)

Афродизиакален (Инструментал, Ремикс)

Gena

Архивите 3

2:47

7

Трек Его (Инструментал)

Его (Инструментал)

Gena

Архивите 3

1:32

8

Трек Южен Полъх (Инструментал)

Южен Полъх (Инструментал)

Gena

Архивите 3

2:53

9

Трек Речта на Президента (Инструментал)

Речта на Президента (Инструментал)

Gena

Архивите 3

4:28

10

Трек Предупредени (Инструментал)

Предупредени (Инструментал)

Gena

Архивите 3

3:22

11

Трек Ден Последен (Инструментал)

Ден Последен (Инструментал)

Gena

Архивите 3

3:18

12

Трек Трябва да Затварям (Инструментал)

Трябва да Затварям (Инструментал)

Gena

Архивите 3

3:47

Информация о правообладателе: So Called Crew
