Günel

Günel

Альбом  ·  2022

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

#Со всего мира

2 лайка

Günel

Артист

Günel

Релиз Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

#

Название

Альбом

1

Трек Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

Günel

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

4:31

2

Трек Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi (Akustik Versiyon)

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi (Akustik Versiyon)

Günel

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

4:31

3

Трек Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi (Akustik Versiyon 1)

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi (Akustik Versiyon 1)

Günel

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

1:46

4

Трек Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi (Akustik Versiyon 2)

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi (Akustik Versiyon 2)

Günel

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

4:52

5

Трек Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi (Akustik Versiyon 3)

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi (Akustik Versiyon 3)

Günel

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

4:52

6

Трек Adı Yok

Adı Yok

Günel

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

4:27

7

Трек Adı Yok (Akustik Versiyon 1)

Adı Yok (Akustik Versiyon 1)

Günel

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

2:23

8

Трек Adı Yok (Akustik Versiyon 2)

Adı Yok (Akustik Versiyon 2)

Günel

Sevgilim Bu Nasıl Aşk Hikayesi

6:52

Информация о правообладателе: Music PLNG
