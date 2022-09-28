О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Serdar Aslan

Serdar Aslan

Сингл  ·  2022

Depresyon

#Со всего мира
Serdar Aslan

Артист

Serdar Aslan

Релиз Depresyon

#

Название

Альбом

1

Трек Depresyon

Depresyon

Serdar Aslan

Depresyon

2:57

Информация о правообладателе: CAGLAR MEDIA PRODUCTION
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Samanlıklar Seyran Olur
Samanlıklar Seyran Olur2025 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Gerçek mi bu?
Gerçek mi bu?2024 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Başka Hayatlar
Başka Hayatlar2024 · Сингл · Evrim Alasya
Релиз Şehrin Işıkları
Şehrin Işıkları2024 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Deli Doluyum
Deli Doluyum2023 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Canımın İçi
Canımın İçi2023 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Bir Anda
Bir Anda2022 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Ben Seni Sevdim
Ben Seni Sevdim2022 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Depresyon
Depresyon2022 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Aşk-ı Mahkeme
Aşk-ı Mahkeme2022 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Aşkından Bir Anı Tut
Aşkından Bir Anı Tut2018 · Сингл · Serdar Aslan
Релиз Aşkından Bir Anı Tut
Aşkından Bir Anı Tut2018 · Сингл · Serdar Aslan

Похожие артисты

Serdar Aslan
Артист

Serdar Aslan

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож