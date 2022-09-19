О нас

EGERSDORF

EGERSDORF

Сингл  ·  2022

Заложник

Контент 18+

#Альтернативный рок
EGERSDORF

Артист

EGERSDORF

Релиз Заложник

#

Название

Альбом

1

Трек Заложник

Заложник

EGERSDORF

Заложник

2:16

Информация о правообладателе: EGERSDORF
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Сам по себе
Сам по себе2025 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Беги
Беги2025 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Горю
Горю2025 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Шнурки
Шнурки2024 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Непродуктивный
Непродуктивный2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Таймскип
Таймскип2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Запрещаю сидеть в интернете
Запрещаю сидеть в интернете2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Внутренности в огне
Внутренности в огне2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Гранж-трэп
Гранж-трэп2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Утону без тебя
Утону без тебя2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Грустная песня
Грустная песня2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Ракета
Ракета2023 · Сингл · EGERSDORF
Релиз Не всё равно
Не всё равно2023 · Сингл · БАЛТЕР
Релиз Кладбище надежд
Кладбище надежд2023 · Сингл · EGERSDORF

