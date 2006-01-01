Альбом · 2006
Квартет имени Бородина: Камерная музыка
2 лайка
#
Название
Альбом
1
Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: I. Allegro
Квартет имени Бородина: Камерная музыка
14:36
2
Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: II. Adagio
Квартет имени Бородина: Камерная музыка
12:53
3
Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: III. Andantino
Квартет имени Бородина: Камерная музыка
5:08
4
Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: IV. Con moto
Квартет имени Бородина: Камерная музыка
9:19
5
Квартет имени Бородина: Камерная музыка
9:58
6
Квартет имени Бородина: Камерная музыка
4:13
7
Квартет имени Бородина: Камерная музыка
8:20
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции