Иван Мозговенко

Иван Мозговенко

,

Любовь Едлина

,

Квартет имени Бородина

Альбом  ·  2006

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

#Классическая

2 лайка

Иван Мозговенко

Артист

Иван Мозговенко

Релиз Квартет имени Бородина: Камерная музыка

#

Название

Альбом

1

Трек Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: I. Allegro

Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: I. Allegro

Иван Мозговенко

,

Квартет имени Бородина

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

14:36

2

Трек Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: II. Adagio

Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: II. Adagio

Иван Мозговенко

,

Квартет имени Бородина

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

12:53

3

Трек Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: III. Andantino

Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: III. Andantino

Иван Мозговенко

,

Квартет имени Бородина

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

5:08

4

Трек Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: IV. Con moto

Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115: IV. Con moto

Иван Мозговенко

,

Квартет имени Бородина

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

9:19

5

Трек Фортепианное трио ля минор: I. Modéré

Фортепианное трио ля минор: I. Modéré

Любовь Едлина

,

Ростислав Дубинский

,

Валентин Берлинский

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

9:58

6

Трек Фортепианное трио ля минор: II. Pantoum - Assez vite

Фортепианное трио ля минор: II. Pantoum - Assez vite

Любовь Едлина

,

Ростислав Дубинский

,

Валентин Берлинский

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

4:13

7

Трек Фортепианное трио ля минор: III. Passacaille - Très large

Фортепианное трио ля минор: III. Passacaille - Très large

Любовь Едлина

,

Ростислав Дубинский

,

Валентин Берлинский

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

8:20

8

Трек Фортепианное трио ля минор: IV. Final - Animé

Фортепианное трио ля минор: IV. Final - Animé

Любовь Едлина

,

Ростислав Дубинский

,

Валентин Берлинский

Квартет имени Бородина: Камерная музыка

5:28

Информация о правообладателе: АО "Фирма Мелодия"
