Muhammad Ali Showqi

Muhammad Ali Showqi

Альбом  ·  2022

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

#Со всего мира
Muhammad Ali Showqi

Артист

Muhammad Ali Showqi

Релиз Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

#

Название

Альбом

1

Трек Aya Bawfa Ta Sara Yari Na Kwm

Aya Bawfa Ta Sara Yari Na Kwm

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

2

Трек Chi Rasao Zama Sanam

Chi Rasao Zama Sanam

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

3

Трек Da Sar Qatil Me Khpal Ashna Wakhati (1)

Da Sar Qatil Me Khpal Ashna Wakhati (1)

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

4

Трек Da Mena Yar Me Dear Yadazhi (1)

Da Mena Yar Me Dear Yadazhi (1)

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

5

Трек Da Shkulay Shunday Nashay (1)

Da Shkulay Shunday Nashay (1)

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

6

Трек Dilruba Zhra Di La Ma Horay (1)

Dilruba Zhra Di La Ma Horay (1)

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

7

Трек Lebsay Swa Da Har Cha Khanda

Lebsay Swa Da Har Cha Khanda

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

8

Трек Makroo Da Dai Awaz

Makroo Da Dai Awaz

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

9

Трек Pa Khuay Da Lawano Pa Shan

Pa Khuay Da Lawano Pa Shan

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

10

Трек Pa Pryad Me Dunia Khbra Na Why

Pa Pryad Me Dunia Khbra Na Why

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

11

Трек Pa Zarghi ki Me Dai Janan

Pa Zarghi ki Me Dai Janan

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

12

Трек Pr Ma Grana Shaista

Pr Ma Grana Shaista

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

13

Трек Prazdham De Dase Cherie Zama Janan

Prazdham De Dase Cherie Zama Janan

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

14

Трек Ma Sara Na Kwy Agha Pakhwa Zwani

Ma Sara Na Kwy Agha Pakhwa Zwani

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

15

Трек Saqi Mujay Shrab Ka Jamm Do

Saqi Mujay Shrab Ka Jamm Do

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

16

Трек Sar Gull Da GUlab

Sar Gull Da GUlab

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

17

Трек Ta Chi Zama Kazhay

Ta Chi Zama Kazhay

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

18

Трек Toal Shar Pa Tamasha

Toal Shar Pa Tamasha

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

19

Трек Wa Lalaya

Wa Lalaya

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

20

Трек Za Di Khuzh Pr Gull Zwani Kmm

Za Di Khuzh Pr Gull Zwani Kmm

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

21

Трек Za Kho Mayan Whm

Za Kho Mayan Whm

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

22

Трек Za Kwm Da Janan Mena

Za Kwm Da Janan Mena

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

23

Трек Zama Da Janan Mena Arman Da

Zama Da Janan Mena Arman Da

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

24

Трек Zhra Me Pray Dai Stha La Ghama

Zhra Me Pray Dai Stha La Ghama

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

25

Трек Khas La Ka Gull Pr Khazan (1)

Khas La Ka Gull Pr Khazan (1)

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

26

Трек Yari Zama Kwa Shaista

Yari Zama Kwa Shaista

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

27

Трек Sal Zay Yari Kwy

Sal Zay Yari Kwy

Muhammad Ali Showqi

Zama Shaista Afghanistana Ki Aman Rawlay

5:00

Информация о правообладателе: Muhammad Ali Showqi
Волна по релизу

