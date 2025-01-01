О нас

Ростислав Плятт

Ростислав Плятт

,

Василий Качалов

,

Михаил Яншин

Альбом  ·  1962

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

#Детская

Ростислав Плятт

Артист

Ростислав Плятт

Релиз Мигель де Сервантес: Дон Кихот

#

Название

Альбом

1

Трек Представьте себе, сеньоры, равнину

Представьте себе, сеньоры, равнину

Ростислав Плятт

,

Василий Качалов

,

Михаил Яншин

,

Павел Оленев

,

Оркестр п

,

у Бориса Шермана

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

10:31

2

Трек И опять они поехали, куда глаза глядят

И опять они поехали, куда глаза глядят

Ростислав Плятт

,

Василий Качалов

,

Михаил Яншин

,

Оркестр п

,

у Бориса Шермана

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

7:22

3

Трек Ну, одним словом, испустив десятка три охов и ахов

Ну, одним словом, испустив десятка три охов и ахов

Ростислав Плятт

,

Василий Качалов

,

Михаил Яншин

,

Ольга Викланд

,

Михаил Названов

,

Оркестр п

,

у Бориса Шермана

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

12:15

4

Трек Нужно же было так случиться

Нужно же было так случиться

Ростислав Плятт

,

Павел Оленев

,

Василий Качалов

,

Михаил Яншин

,

Ольга Викланд

,

Оркестр п

,

у Бориса Шермана

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

4:55

5

Трек В один прекрасный день густой тенистый лес

В один прекрасный день густой тенистый лес

Ростислав Плятт

,

Ольга Викланд

,

Михаил Названов

,

Василий Качалов

,

Михаил Яншин

,

Оркестр п

,

у Бориса Шермана

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

9:53

6

Трек А тем временем, дорогие сеньоры

А тем временем, дорогие сеньоры

Ростислав Плятт

,

Михаил Яншин

,

Ольга Викланд

,

Милица Лаврова

,

Оркестр п

,

у Бориса Шермана

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

8:09

7

Трек Так в трудах и заботах проходило губернаторство Санчо

Так в трудах и заботах проходило губернаторство Санчо

Ростислав Плятт

,

Ольга Викланд

,

Василий Качалов

,

Михаил Названов

,

Оркестр п

,

у Бориса Шермана

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

10:06

8

Трек После этого, дорогие сеньоры, Дон Кихот несколько дней пролежал в постели

После этого, дорогие сеньоры, Дон Кихот несколько дней пролежал в постели

Ростислав Плятт

,

Михаил Яншин

,

Павел Оленев

,

Василий Качалов

,

Оркестр п

,

у Бориса Шермана

Мигель де Сервантес: Дон Кихот

8:01

Информация о правообладателе: АО "Фирма Мелодия"
