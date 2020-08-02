О нас

דרשו

דרשו

Альбом  ·  2020

בזכות התורה

#Со всего мира

1 лайк

דרשו

Артист

דרשו

Релиз בזכות התורה

#

Название

Альбом

1

Трек בזכות התורה (Live)

בזכות התורה (Live)

דרשו

,

Motty Steinmetz

בזכות התורה

4:45

2

Трек אבינו אב הרחמן (Live)

אבינו אב הרחמן (Live)

דרשו

,

אהרלע סאמעט

בזכות התורה

3:08

3

Трек מה אשיב (Live)

מה אשיב (Live)

דרשו

,

זאנוייל ויינברגר

בזכות התורה

10:42

4

Трек מחרוזת (Live)

מחרוזת (Live)

דרשו

,

שלמה כהן

בזכות התורה

9:57

5

Трек המלאך (Live)

המלאך (Live)

דרשו

,

אלי הרצליך

בזכות התורה

5:03

6

Трек מחרוזת ריקודי תורה (Live)

מחרוזת ריקודי תורה (Live)

דרשו

בזכות התורה

10:00

7

Трек לעשות רצונך (Live)

לעשות רצונך (Live)

Motty Steinmetz

בזכות התורה

6:22

8

Трек לא לנו, דואווענען (Live)

לא לנו, דואווענען (Live)

דרשו

,

אהרלע סאמעט

בזכות התורה

5:26

9

Трек כי המצווה - זאנויל ויינברגר (Live)

כי המצווה - זאנויל ויינברגר (Live)

דרשו

בזכות התורה

7:31

10

Трек אורך ימים (Live)

אורך ימים (Live)

דרשו

,

אהרלע סאמעט

,

זאנוייל ויינברגר

בזכות התורה

3:42

11

Трек לב טהור (Live)

לב טהור (Live)

Motty Steinmetz

בזכות התורה

6:20

12

Трек מחרוזת בעלז (Live)

מחרוזת בעלז (Live)

דרשו

בזכות התורה

10:09

13

Трек הדרן - אייזיק האניג (Live)

הדרן - אייזיק האניג (Live)

דרשו

בזכות התורה

8:26

14

Трек שערי שמים (Live)

שערי שמים (Live)

דרשו

,

זאנוייל ויינברגר

בזכות התורה

5:47

15

Трек אין קצבה גור (Live)

אין קצבה גור (Live)

דרשו

בזכות התורה

3:40

16

Трек בהתאסף (Live)

בהתאסף (Live)

דרשו

,

מונה רוזנבלום

בזכות התורה

13:34

17

Трек הנה ימים באים (Live)

הנה ימים באים (Live)

דרשו

,

ישראל אדלר

בזכות התורה

4:19

18

Трек וואלס מונה רוזנבלום (Live)

וואלס מונה רוזנבלום (Live)

דרשו

בזכות התורה

5:53

19

Трек והגית (Live)

והגית (Live)

דרשו

,

זאנוייל ויינברגר

בזכות התורה

3:22

20

Трек הבן יקיר לי (Live)

הבן יקיר לי (Live)

Motty Steinmetz

בזכות התורה

7:01

Информация о правообладателе: Mobile1 Music
