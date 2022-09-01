О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

c11xver

c11xver

,

WATXBI

Сингл  ·  2022

МАНТИИ (prod. RLG)

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп
c11xver

Артист

c11xver

Релиз МАНТИИ (prod. RLG)

#

Название

Альбом

1

Трек МАНТИИ (prod. RLG)

МАНТИИ (prod. RLG)

c11xver

,

WATXBI

МАНТИИ (prod. RLG)

2:34

Информация о правообладателе: RU.MEDIA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз УКУС (prod by RLG x BabyBoyBeats)
УКУС (prod by RLG x BabyBoyBeats)2022 · Сингл · c11xver
Релиз МАНТИИ (prod. RLG)
МАНТИИ (prod. RLG)2022 · Сингл · c11xver
Релиз КАЖДЫЙ ГЛАЗ (prod. by RLG)
КАЖДЫЙ ГЛАЗ (prod. by RLG)2022 · Сингл · c11xver
Релиз ИГРА (prod. PANDEMXNIUM)
ИГРА (prod. PANDEMXNIUM)2022 · Сингл · PCXRE
Релиз ПРОКЛЯТ prod. by RLG
ПРОКЛЯТ prod. by RLG2022 · Сингл · c11xver
Релиз Талант
Талант2022 · Сингл · c11xver
Релиз Дереализация
Дереализация2022 · Сингл · c11xver
Релиз Гильзы prod. warykid
Гильзы prod. warykid2022 · Сингл · c11xver
Релиз Полу-Мёртвый демон
Полу-Мёртвый демон2022 · Сингл · c11xver

Похожие артисты

c11xver
Артист

c11xver

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож