Борис Толмазов

Борис Толмазов

,

Алексей Борзунов

,

Николай Литвинов

Альбом  ·  2010

Норвежские сказки

#Детская

3 лайка

Борис Толмазов

Артист

Борис Толмазов

Релиз Норвежские сказки

#

Название

Альбом

1

Трек Семеро жеребят: Жил-был бедный старик

Семеро жеребят: Жил-был бедный старик

Борис Толмазов

,

Юрий Меншагин

,

Алексей Борзунов

,

Александр Стариков

Норвежские сказки

5:18

2

Трек Семеро жеребят: И вот на третий день

Семеро жеребят: И вот на третий день

Борис Толмазов

,

Юрий Меншагин

,

Алексей Борзунов

,

Александр Стариков

,

Пётр Смидович

Норвежские сказки

3:13

3

Трек Семеро жеребят: Вошли они в ту дверцу

Семеро жеребят: Вошли они в ту дверцу

Борис Толмазов

,

Пётр Смидович

,

Алексей Борзунов

,

Александр Стариков

Норвежские сказки

6:20

4

Трек Младший сын короля: У одного короля

Младший сын короля: У одного короля

Михаил Лебедев

,

Константин Желдин

,

Олег Казанчеев

,

Алексей Граббе

Норвежские сказки

3:52

5

Трек Младший сын короля: Пейк проехал еще немного

Младший сын короля: Пейк проехал еще немного

Михаил Лебедев

,

Виктория Радунская

,

Олег Казанчеев

,

Константин Желдин

,

Зоя Пыльнова

,

Алексей Граббе

Норвежские сказки

4:39

6

Трек Младший сын короля: Лишь только великан

Младший сын короля: Лишь только великан

Михаил Лебедев

,

Зоя Пыльнова

,

Олег Казанчеев

,

Алексей Граббе

,

Константин Желдин

Норвежские сказки

3:45

7

Трек Младший сын короля: Башня стояла

Младший сын короля: Башня стояла

Михаил Лебедев

,

Олег Казанчеев

,

Константин Желдин

,

Алексей Граббе

,

Виктория Радунская

Норвежские сказки

3:41

8

Трек 99 зайцев: Расскажу вам

99 зайцев: Расскажу вам

Николай Литвинов

,

Сергей Цейц

,

Вячеслав Невинный

,

Юлия Юльская

Норвежские сказки

5:54

9

Трек 99 зайцев: Возьми эту дудочку

99 зайцев: Возьми эту дудочку

Николай Литвинов

,

Вячеслав Невинный

,

Сергей Цейц

,

Юлия Юльская

Норвежские сказки

5:21

10

Трек 99 зайцев: Зайцы топнули лапками

99 зайцев: Зайцы топнули лапками

Николай Литвинов

,

Вячеслав Невинный

,

Сергей Цейц

,

Вера Васильева

,

Клавдия Коренева

,

Ирина Кремлёва

Норвежские сказки

5:15

11

Трек 99 зайцев: Ах, Эспен

99 зайцев: Ах, Эспен

Николай Литвинов

,

Вячеслав Невинный

,

Клавдия Коренева

,

Вера Васильева

Норвежские сказки

6:24

12

Трек 99 зайцев: Вот тогда решила

99 зайцев: Вот тогда решила

Николай Литвинов

,

Вячеслав Невинный

,

Сергей Цейц

Норвежские сказки

4:59

13

Трек 99 зайцев: Вернувшись в замок

99 зайцев: Вернувшись в замок

Николай Литвинов

,

Вячеслав Невинный

,

Юлия Юльская

,

Сергей Цейц

,

Клавдия Коренева

,

Вера Васильева

,

Ирина Кремлёва

Норвежские сказки

6:04

14

Трек Не за своё дело не берись

Не за своё дело не берись

Георгий Менглет

Норвежские сказки

5:43

Информация о правообладателе: АО "Фирма Мелодия"
