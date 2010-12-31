О нас

Всеволод Абдулов

Всеволод Абдулов

,

Клара Румянова

,

Николай Литвинов

Альбом  ·  2010

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

#Детская

8 лайков

Всеволод Абдулов

Артист

Всеволод Абдулов

Релиз Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

#

Название

Альбом

1

Трек Как щенок был мамой: Жил-был щенок

Как щенок был мамой: Жил-был щенок

Всеволод Абдулов

,

Борис Рунге

,

Борис Тираспольский

,

Гарри Бардин

,

Клара Румянова

,

Светлана Котикова

,

Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

5:18

2

Трек Как щенок был мамой: В соседнем дворе жил огромный пёс Волкодав

Как щенок был мамой: В соседнем дворе жил огромный пёс Волкодав

Всеволод Абдулов

,

Борис Рунге

,

Борис Тираспольский

,

Гарри Бардин

,

Клара Румянова

,

Светлана Котикова

,

Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

5:46

3

Трек Как щенок был мамой: Ну, вот, опять чужой петух в нашем дворе

Как щенок был мамой: Ну, вот, опять чужой петух в нашем дворе

Всеволод Абдулов

,

Борис Рунге

,

Борис Тираспольский

,

Гарри Бардин

,

Клара Румянова

,

Светлана Котикова

,

Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

6:17

4

Трек Как щенок был мамой: Редко кто воспитанным рождается

Как щенок был мамой: Редко кто воспитанным рождается

Всеволод Абдулов

,

Борис Рунге

,

Борис Тираспольский

,

Гарри Бардин

,

Клара Румянова

,

Светлана Котикова

,

Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

5:21

5

Трек Как щенок был мамой: Кто-то идёт

Как щенок был мамой: Кто-то идёт

Всеволод Абдулов

,

Борис Рунге

,

Борис Тираспольский

,

Гарри Бардин

,

Клара Румянова

,

Светлана Котикова

,

Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

3:27

6

Трек Как щенок был мамой: Красть детей?! Разрушать семью?! Не позволю!

Как щенок был мамой: Красть детей?! Разрушать семью?! Не позволю!

Всеволод Абдулов

,

Борис Рунге

,

Борис Тираспольский

,

Гарри Бардин

,

Клара Румянова

,

Светлана Котикова

,

Инструментальный ансамбль "Мелодия"

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

6:43

7

Трек Сказка про Зайца с чудесными ушами: Трам-тарарам, трам-тарарам, всем давно вставать пора!

Сказка про Зайца с чудесными ушами: Трам-тарарам, трам-тарарам, всем давно вставать пора!

Николай Литвинов

,

Наталия Литвинова

,

Анатолий Кубацкий

,

Зинаида Бокарева

,

Игорь Сомов

,

Квартет "Советская песня"

,

Клара Румянова

,

Наталья Энке

,

Юлия Юльская

,

Юрий Хржановский

,

Юрий Аранович

,

Симфонический оркестр Министерства культуры СССР

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

5:34

8

Трек Сказка про Зайца с чудесными ушами: А-а-апчхи! А это кто?

Сказка про Зайца с чудесными ушами: А-а-апчхи! А это кто?

Николай Литвинов

,

Наталия Литвинова

,

Анатолий Кубацкий

,

Зинаида Бокарева

,

Игорь Сомов

,

Квартет "Советская песня"

,

Клара Румянова

,

Наталья Энке

,

Юлия Юльская

,

Юрий Хржановский

,

Юрий Аранович

,

Симфонический оркестр Министерства культуры СССР

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

5:17

9

Трек Сказка про Зайца с чудесными ушами: Три лисицы

Сказка про Зайца с чудесными ушами: Три лисицы

Николай Литвинов

,

Наталия Литвинова

,

Анатолий Кубацкий

,

Зинаида Бокарева

,

Игорь Сомов

,

Квартет "Советская песня"

,

Клара Румянова

,

Наталья Энке

,

Юлия Юльская

,

Юрий Хржановский

,

Юрий Аранович

,

Симфонический оркестр Министерства культуры СССР

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

3:57

10

Трек Сказка про Зайца с чудесными ушами: Рыжехвостик побежал в глубь леса

Сказка про Зайца с чудесными ушами: Рыжехвостик побежал в глубь леса

Николай Литвинов

,

Наталия Литвинова

,

Анатолий Кубацкий

,

Зинаида Бокарева

,

Игорь Сомов

,

Квартет "Советская песня"

,

Клара Румянова

,

Наталья Энке

,

Юлия Юльская

,

Юрий Хржановский

,

Юрий Аранович

,

Симфонический оркестр Министерства культуры СССР

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

4:52

11

Трек Сказка про Зайца с чудесными ушами: Хи-хи-хиии! Я и добрый и хороший

Сказка про Зайца с чудесными ушами: Хи-хи-хиии! Я и добрый и хороший

Николай Литвинов

,

Наталия Литвинова

,

Анатолий Кубацкий

,

Зинаида Бокарева

,

Игорь Сомов

,

Квартет "Советская песня"

,

Клара Румянова

,

Наталья Энке

,

Юлия Юльская

,

Юрий Хржановский

,

Юрий Аранович

,

Симфонический оркестр Министерства культуры СССР

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

4:50

12

Трек Сказка про Зайца с чудесными ушами: В то самое время

Сказка про Зайца с чудесными ушами: В то самое время

Николай Литвинов

,

Наталия Литвинова

,

Анатолий Кубацкий

,

Зинаида Бокарева

,

Игорь Сомов

,

Квартет "Советская песня"

,

Клара Румянова

,

Наталья Энке

,

Юлия Юльская

,

Юрий Хржановский

,

Юрий Аранович

,

Симфонический оркестр Министерства культуры СССР

Как щенок был мамой и Сказка про Зайца с чудесными ушами

6:00

Информация о правообладателе: АО "Фирма Мелодия"
