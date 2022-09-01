О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

[МОНО ЛОГ]

[МОНО ЛОГ]

Альбом  ·  2022

Романтика дворов

#Рэп#Русский рэп
[МОНО ЛОГ]

Артист

[МОНО ЛОГ]

Релиз Романтика дворов

#

Название

Альбом

1

Трек Монолог (Intro)

Монолог (Intro)

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

1:20

2

Трек Куда убегают года [Другая версия]

Куда убегают года [Другая версия]

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

4:51

3

Трек Любовь и сэмплы, ненависть и биты

Любовь и сэмплы, ненависть и биты

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

2:40

4

Трек Лети лепесток

Лети лепесток

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

3:06

5

Трек А снег идёт

А снег идёт

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

2:50

6

Трек Не под моим солнцем

Не под моим солнцем

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

3:54

7

Трек Тут (Другая версия)

Тут (Другая версия)

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

3:18

8

Трек Розовые очки

Розовые очки

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

2:44

9

Трек Слово-хрусталь

Слово-хрусталь

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

2:22

10

Трек Ломай

Ломай

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

2:44

11

Трек Я хочу летать

Я хочу летать

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

3:10

12

Трек Романтика дворов (Outro)

Романтика дворов (Outro)

[МОНО ЛОГ]

Романтика дворов

3:20

Информация о правообладателе: Musmedia
Релиз МОНОМУЗЫКА
МОНОМУЗЫКА2025 · Сингл · [МОНО ЛОГ]
Релиз МЫ
МЫ2025 · Сингл · [МОНО ЛОГ]
Релиз РАССТРОЕННЫЙ РОЯЛЬ
РАССТРОЕННЫЙ РОЯЛЬ2025 · Сингл · [МОНО ЛОГ]
Релиз ФОНАРИ
ФОНАРИ2024 · Сингл · [МОНО ЛОГ]
Релиз ЛИРИКА ДВОРОВ
ЛИРИКА ДВОРОВ2024 · Альбом · [МОНО ЛОГ]
Релиз В моём сердце киты (Keilib Remix)
В моём сердце киты (Keilib Remix)2023 · Сингл · [МОНО ЛОГ]
Релиз КЛАССИКА ДВОРОВ
КЛАССИКА ДВОРОВ2023 · Альбом · [МОНО ЛОГ]
Релиз Романтика дворов
Романтика дворов2022 · Альбом · [МОНО ЛОГ]
Релиз Я видел
Я видел2020 · Сингл · Shtaket

Релиз School of Crime
School of Crime2023 · Альбом · Elkiko loco
Релиз Priceless
Priceless2010 · Сингл · Euval Spirits
Релиз GGWP
GGWP2021 · Альбом · Самодельный кружок
Релиз Сериал
Сериал2016 · Сингл · ST
Релиз В городе М
В городе М2022 · Сингл · Keep
Релиз Whxte no 808 Ii
Whxte no 808 Ii2023 · Сингл · Lil' Whxte
Релиз Тремор
Тремор2025 · Сингл · dim.slavyanin
Релиз Дурной поступок
Дурной поступок2022 · Альбом · Lawanda
Релиз Третьи лица
Третьи лица2022 · Альбом · Lawanda
Релиз Desert Eagle
Desert Eagle2003 · Альбом · C-Bo
Релиз Молодым сердцам
Молодым сердцам2023 · Сингл · Darom Dabro
Релиз Реклама для вашего бизнеса
Реклама для вашего бизнеса2020 · Альбом · Краб
Релиз 383
3832025 · Сингл · Kubinec
Релиз Время унесёт
Время унесёт2012 · Сингл · Денис Kore

[МОНО ЛОГ]
Артист

[МОНО ЛОГ]

