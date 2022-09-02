О нас

Aida Ismg

Aida Ismg

,

chernykhgang

Сингл  ·  2022

REVELATIONS [prod. by ayoflury x watashiwa]

#Рэп, ритм-н-блюз
Aida Ismg

Артист

Aida Ismg

Релиз REVELATIONS [prod. by ayoflury x watashiwa]

#

Название

Альбом

1

Трек REVELATIONS [prod. by ayoflury x watashiwa]

REVELATIONS [prod. by ayoflury x watashiwa]

chernykhgang

,

Aida Ismg

REVELATIONS [prod. by ayoflury x watashiwa]

3:08

Информация о правообладателе: Hell Label
Волна по релизу

