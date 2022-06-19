О нас

Abdullah Muqri

Abdullah Muqri

Альбом  ·  2022

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

#Со всего мира
Abdullah Muqri

Артист

Abdullah Muqri

Релиз Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

#

Название

Альбом

1

Трек Ta Pa HoshYaro Satargo

Ta Pa HoshYaro Satargo

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

3:22

2

Трек W Zargiya Sha Swi

W Zargiya Sha Swi

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

1:56

3

Трек Tabahi Janan

Tabahi Janan

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

12:58

4

Трек Y Safarliya Sta Zine

Y Safarliya Sta Zine

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

7:26

5

Трек Wahshta Sta Pa Zra Ki

Wahshta Sta Pa Zra Ki

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

7:00

6

Трек Yo Dwa Kho Na Di

Yo Dwa Kho Na Di

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

4:12

7

Трек Yo Azeem Watan

Yo Azeem Watan

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

9:41

8

Трек Za Mayn Pa Azadi Yam

Za Mayn Pa Azadi Yam

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

4:18

9

Трек Ta Watan Y Zama

Ta Watan Y Zama

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

4:00

10

Трек Zulfi De Maran De

Zulfi De Maran De

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

5:00

11

Трек Zalim Ta His Wylai Nashi

Zalim Ta His Wylai Nashi

Abdullah Muqri

Watan Me Wran So Pa Asloo Bandi

7:06

Информация о правообладателе: Kandahar Music House
