Анастасия Макарова

Анастасия Макарова

Альбом  ·  2022

Хаман да яратам

Анастасия Макарова

Артист

Анастасия Макарова

Релиз Хаман да яратам

#

Название

Альбом

1

Трек Хаман да яратам

Хаман да яратам

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

3:04

2

Трек Туган көн

Туган көн

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

3:15

3

Трек Әнием

Әнием

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

4:07

4

Трек Дөньяның яктысы

Дөньяның яктысы

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

4:08

5

Трек Татарстан

Татарстан

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

3:14

6

Трек Туган тел

Туган тел

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

4:08

7

Трек Оныталмыйм

Оныталмыйм

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

3:03

8

Трек Ландышлар

Ландышлар

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

3:18

9

Трек Елмай

Елмай

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

3:20

10

Трек Бәхетемне сизәм

Бәхетемне сизәм

Анастасия Макарова

Хаман да яратам

3:10

Информация о правообладателе: No Cap Music
