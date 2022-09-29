О нас

SHITOEV

SHITOEV

Сингл  ·  2022

Дорого

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп
SHITOEV

Артист

SHITOEV

Релиз Дорого

#

Название

Альбом

1

Трек Дорого

Дорого

SHITOEV

Дорого

2:00

Информация о правообладателе: SFEROOM DISTRIBUTION
Волна по релизу

Волна по релизу


Релиз 7/Заменить тебя
7/Заменить тебя2023 · Сингл · SHITOEV
Релиз VERSACE
VERSACE2023 · Сингл · SHITOEV
Релиз Успех
Успех2023 · Сингл · SHITOEV
Релиз Омут
Омут2023 · Сингл · SHITOEV
Релиз CALCULATORAP
CALCULATORAP2023 · Альбом · SHITOEV
