Информация о правообладателе: Gil Baianinho do Forró
Альбом · 2022
A Vaqueirinha
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Calango É Tu2025 · Сингл · Gil Baianinho do Forró
Pra Ser Mulher de Vaqueiro2025 · Сингл · Gil Baianinho do Forró
Respeita a Mulher2024 · Сингл · Gil Baianinho do Forró
#Tbt2024 · Альбом · Gil Baianinho do Forró
Molim, Molim2024 · Сингл · Gil Baianinho do Forró
Quando o Povo Quer Não Tem Jeito2024 · Сингл · Gil Baianinho do Forró
Nós É Nós e Licuri É Coco2024 · Альбом · Gil Baianinho do Forró
A Rainha dos Vaqueiros2023 · Сингл · Gil Baianinho do Forró
A Vaqueirinha2022 · Альбом · Gil Baianinho do Forró