UFA STARS
Сингл · 2022
Гомер сәгате
Сабырлык сары алтын2025 · Сингл · Марат Шайбаков
Куала мине, куала2025 · Сингл · Марат Шайбаков
Тукта, гармун, бу көй кирәкми2025 · Сингл · Марат Шайбаков
Сабырлык2024 · Сингл · Марат Шайбаков
Яшик әле2024 · Сингл · Марат Шайбаков
Үтмә әле яшь гомерем2024 · Альбом · Марат Шайбаков
Миңа буген 502023 · Сингл · Марат Шайбаков
Урам көе2023 · Сингл · Марат Шайбаков
Әти каешы2023 · Сингл · Марат Шайбаков
Ландыш чәчәгем2023 · Сингл · Марат Шайбаков
Ничәү очты, шулай кайтыгыз!2022 · Сингл · Марат Шайбаков
Гомер сәгате2022 · Сингл · Марат Шайбаков
Элеккедәй ярат мине2022 · Сингл · Марат Шайбаков
Яхшылык2022 · Сингл · Марат Шайбаков